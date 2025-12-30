Meta preuzima Manus, singapurski startup za AI agente

Vlasnik Facebooka preuzima tvorca autonomnih AI agenata, kako bi integriralo naprednu tehnologiju za izvršavanje složenih zadataka u svoje proizvode namijenjene milijunima poslovnih korisnika

Tehnološki gigant Meta službeno je potvrdio akviziciju Manusa, tvrtke koja je razvila jedan od vodećih sustava za autonomne AI agente opće namjene. Manusova tehnologija omogućuje samostalno izvršavanje kompleksnih operacija poput istraživanja tržišta, programiranja i analize podataka. Prema službenim objavama dviju kompanija, Manusov tim pridružit će se Meti kako bi ubrzao razvoj AI agenata unutar šireg ekosustava proizvoda, uključujući i platformu Meta AI.

Manusove usluge ostaju

Unatoč preuzimanju, Manus će nastaviti s radom te i dalje nastaviti samostalno pružati vlastite usluge. Tvrtka će zadržati svoje sjedište u Singapuru te će nastaviti nuditi pretplatničke usluge putem postojeće aplikacije i internetske stranice. Cilj suradnje je skaliranje ove tehnologije na milijarde korisnika i milijune poduzeća koja već koriste Metine platforme, čime bi se značajno proširio doseg njihovih rješenja.

Od lansiranja svog prvog AI agenta ranije ove godine, Manus je zabilježio strelovit uspon na tržištu. Sustav je do sada obradio više od 147 bilijuna tokena i generirao više od 80 milijuna virtualnih računala. Ovi podaci ukazuju na visoku razinu usvojenosti tehnologije među milijunima korisnika i tvrtki širom svijeta, koji Manus koriste kao alat za automatizaciju svakodnevnih poslovnih procesa, poručuju. U samo osam mjeseci poslovanja uspjeli su doći do ponavljajućih mjesečnih prihoda (ARR) na razini od 100 milijuna dolara.

Budućnost AI automatizacije

Izvršni direktor Manusa, Xiao Hong, istaknuo je kako pridruživanje Meti pruža snažniji i održiviji temelj za daljnji razvoj, bez narušavanja operativne logike samog proizvoda. Hong naglašava kako se način donošenja odluka unutar Manusa neće mijenjati, dok će fokus ostati na transformaciji naprednih AI sposobnosti u pouzdane sustave koji mogu samostalno provoditi zadatke u realnim okruženjima.

Za Metu, ova akvizicija predstavlja strateški korak u pozicioniranju na tržištu autonomnih sustava. Integracija Manusovih agenata trebala bi korisnicima omogućiti veću produktivnost kroz napredne funkcije koje nadilaze jednostavnu komunikaciju s umjetnom inteligencijom. Fokus ostaje na razvoju "izvršnog sloja" AI tehnologije koji je sposoban za provođenje cjelovitih radnih procesa bez stalnog nadzora korisnika.

Suradnja između dva subjekta bit će usmjerena na optimizaciju postojećih Meta AI rješenja za široku potrošnju i poslovne svrhe. Dok Manus nastavlja opsluživati svoju bazu korisnika, zajednički napori bit će usmjereni na stvaranje novih standarda u automatizaciji rada, čime će se nastojati poboljšati kvaliteta života i poslovanja na globalnoj razini, najavljeno je prilikom objave akvizicije. Financijski detalji transakcije nisu službeno objavljeni, no neslužbeno se govori o iznosu nešto većem od dvije milijarde dolara.