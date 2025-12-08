PCLink - pretvara smartfon u kontrolni centar za računala s Windowsom i GNU/Linuxom

Riječ je o aplikaciji otvorna koda koja omogućava udaljeno upravljanje računalo izravno s Android pametnog telefona, a jedna od specifičnosti svakako je činjenica da će uredno raditi s računalima s Windowsom i GNU/Linuxom…

Matija Gračanin ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv PCLink
Namjena Udaljeno upravljanje računalom
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 4,29 eur (Premium)

PCLink je, baš kao što se to može već naslutiti iz samoga naziva, aplikacija otvorena koda koja se specijalizira za udaljeno upravljanje računalom s Android pametnog telefon. Konkretnije, postavlja se kao svojevrsni nadzorni centar i udaljena upravljačka konzola, a zamišljen je kao dvokomponentni sustav pa je potrebno na računalo instalirati i poslužiteljsku komponentu.

Ono što će nekima sigurno biti zanimljivo, svakako je činjenica da je poslužiteljska komponenta dostupna i za Windows i za GNU/Linux. Uparivanje računala prilično je jednostavno (potrebno je skenirati generirani QR kod), a komunikacija između pametnog telefona i računala je šifrirana s kraja na kraj.

Sama aplikacija na nudi raznovrsne funkcije pa je tako moguće pregledavati i upravljati datotekama, tu su i alati za nadzor zauzeća procesora i radne memorije, ali i mreže te stanja pohrane, zatim je tu mogućnost pokretanja ili zaustavljanja procesa i slanja naredbi putem terminala, stvaranje snimke zaslona, upravljanje međuspremnikom i štošta drugo.

Naravno, tu su i druge klasične mogućnosti za udaljeno upravljanje računalom kakve se mogu viđati i u drugim sličnim rješenjima, ali i neki detalji koji se možda nešto rjeđe mogu vidjeti. Osnovna inačica je besplatna, ali je zato ograničena mogućnostima, dok je za puni opseg onoga što PCLink može ponuditi potrebno kupiti izdanje Premium koje stoji 4,29 eura.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi