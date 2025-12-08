PCLink - pretvara smartfon u kontrolni centar za računala s Windowsom i GNU/Linuxom

Riječ je o aplikaciji otvorna koda koja omogućava udaljeno upravljanje računalo izravno s Android pametnog telefona, a jedna od specifičnosti svakako je činjenica da će uredno raditi s računalima s Windowsom i GNU/Linuxom…

OSNOVNI PODACI Naziv PCLink Namjena Udaljeno upravljanje računalom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 4,29 eur (Premium)

PCLink je, baš kao što se to može već naslutiti iz samoga naziva, aplikacija otvorena koda koja se specijalizira za udaljeno upravljanje računalom s Android pametnog telefon. Konkretnije, postavlja se kao svojevrsni nadzorni centar i udaljena upravljačka konzola, a zamišljen je kao dvokomponentni sustav pa je potrebno na računalo instalirati i poslužiteljsku komponentu.

Ono što će nekima sigurno biti zanimljivo, svakako je činjenica da je poslužiteljska komponenta dostupna i za Windows i za GNU/Linux. Uparivanje računala prilično je jednostavno (potrebno je skenirati generirani QR kod), a komunikacija između pametnog telefona i računala je šifrirana s kraja na kraj.

Sama aplikacija na nudi raznovrsne funkcije pa je tako moguće pregledavati i upravljati datotekama, tu su i alati za nadzor zauzeća procesora i radne memorije, ali i mreže te stanja pohrane, zatim je tu mogućnost pokretanja ili zaustavljanja procesa i slanja naredbi putem terminala, stvaranje snimke zaslona, upravljanje međuspremnikom i štošta drugo.

Naravno, tu su i druge klasične mogućnosti za udaljeno upravljanje računalom kakve se mogu viđati i u drugim sličnim rješenjima, ali i neki detalji koji se možda nešto rjeđe mogu vidjeti. Osnovna inačica je besplatna, ali je zato ograničena mogućnostima, dok je za puni opseg onoga što PCLink može ponuditi potrebno kupiti izdanje Premium koje stoji 4,29 eura.