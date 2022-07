PUMATRAC - besplatna aplikacija za vođeno vježbanje, treniranje i trčanje

OSNOVNI PODACI Naziv PUMATRAC Namjena Aplikacija za vođene treninge Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Važnost redovite tjelesne aktivnosti vjerojatno nije potrebno posebno isticati, a uz aplikacije kao što je ova, nema izlike za neaktivnost. Naime, već je prema njezinom samom nazivu jasno da iza PUMATRAC-a stoji poznati proizvođač sportske opreme, no nije odmah evidentno da je riječ o besplatnoj aplikaciji.

Činjenica da se za nju ne treba izdvojiti ni lipe ne znači da se ne može uspoređivati s razvikanijim imenima i da nema što ponuditi. Štoviše, nudi više od 120 vježbi koje su prilagođene osobama svih razina tjelesne spreme, a samim time se nameće i kao idealno rješenje za početnike koji samo žele početi s treniranjem i postati aktivniji.

Vježbe su podijeljene u dvije temeljne skupine i to na kratke i druge vježbe pri čemu su prve osmišljene tako da traju do maksimalno 15-ak minuta, dok neki dulji treninzi traju i dulje od sat vremena (to ujedno znači da su namijenjene i onima s nešto iskustva i vježbanju).

Sve vježbe vode treneri ili sportaši i to uz video instrukcije, tu su i posebno osmišljeni mjesečni izazovi kako bi se zadržala motiviranost, a na umu valja imati i činjenicu da PUMATRAC veliki naglasak stavlja na trčanje.

Tako su tu u ponudi i glasom vođeni treninzi trčanja (može se naznačiti trči li se u zatvorenom ili na otvorenom), a pri tome je moguće povezati se sa Spotifyjem ili Appleovim Musicom kako bi se mogla slušati i glazba. Dakako, tu su i brojne druge stvarčice, a kada se tome pridoda činjenica da se aplikacija može koristiti besplatno, svakako ju vrijedi probati.