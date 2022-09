Radio FM - jedna od najpopularnijih aplikacija za slušanje internetskog radija

OSNOVNI PODACI Naziv Radio FM Namjena Slušanje domaćih i inozemnih radijskih postaja Android Play Store / App Gallery iOS App Store Cijena Besplatan / 25 kn mj ili 179 kn godišnje (Premium)

Radio FM je lijepo napravljena aplikacija za slušanje internetskog radija na pametnim telefonima koja se svrstava među najpopularnije takve aplikacije i to s dobrim razlogom. Naime, nudi mogućnost slušanja više od 50 tisuća radijskih postaja koje svoj program emitiraju diljem svijeta, a samu aplikaciju koristi više do 50 milijuna korisnika.

Radijske postaje su grupirane po zemljama, po glazbenom žanru, jeziku i radijskim mrežama, a tu je i mogućnost pretraživanja pa je do omiljenih radijskih emisija i glazbe (kao i posve novoga sadržaja) vrlo lako doći. Dakako, tu je i podrška za podcastove, pa zakinuti neće ostati ni ljubitelji takvoga sadržaja.

Osim toga, Radio FM nudi i neke prilično praktične mogućnosti. Tako je tu tajmer za spavanje i alarm za buđenje, mogućnost da se napravi prečac do omiljene radijske postaje, a nisu izostale ni notifikacije te druge sitnice. Tu je i podrška za Android Auto i Apple CarPlay, ali i za Android Wear i Apple Watch, kao i podrška za Chromecast te za brojne druge uređaje. Dakako, ni to nije sve.

Bilo kako bilo, ovo je odlična aplikacija za sve one koji žele slušati kako lokalne, tako i brojne inozemne radijske postaje i to besplatno (pod uvjetom da mogu podnijeti oglase). Oni koji žele nešto više mogućnosti i riješiti se oglasa, to mogu uz plaćanje mjesečne pretplate od 25 kn ili godišnje od 179 kn za izdanje Premium.