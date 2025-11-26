Readest - dobro opremljena aplikacija specijalizirana za čitanje elektroničkih knjiga

Riječ je o sasvim solidnoj aplikaciji otvorena koda koja je namijenjena čitanju elektroničkih knjiga, a koja zapravo nudi sve što je potrebno kako bi se moglo uživati u čitaju knjiga na pametnim telefonima i tablet računalima…

Matija Gračanin srijeda, 26. studenog 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Readest
Namjena Solidno opremljen čitač e-knjiga otvorena koda
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / od 5,49 eur mjesečno

Ponuda čitača e-knjiga prilično je žestoka, a Readest je još jedna takva aplikacija koja se ističe prilično dobrim mogućnostima, ali činjenicom da je riječ o aplikaciji otvorena koda, dok će nekima sigurno biti i zanimljiva činjenica da se zapravo temelji na dobro poznatom čitaču elektroničkih knjiga na GNU/Linuxu, Foliateu, samo što je ovdje riječ o bitno modernijoj inačici.

Readest nudi prilično dobre mogućnosti, a osim podrške za čitav niz formata e-knjiga u što su uključeni formati EPUB, MOBI, KF8 (AZW3), FB2, CBZ, TXT i PDF, nudi praktički sve što je potrebno da se doista može potpuno prepustiti čitanju knjiga na svojem pametnom telefonu.

Tako je moguće birati između skrolanja teksta ili čitanja stranicu po stranicu, tu je podrška za pretraživanje, zatim mogućnost anotacija i označavanja teksta, zatim podrška za pretraživanje rječnika i Wikipedije, opcija paralelnog čitanja dvije knjige u podijeljenom zaslonu, podrška za TTS, jednostavno upravljanja osobnom bibliotekom, podrška za prevođenje uz DeepL i Yandex te još doista mnogo toga.

Dobro je i to što je podržana sinkronizacija između uređaja i platformi, a nekima će sigurno biti važno i to što se Readest može koristiti i na računalu, bilo kroz namjensku aplikaciju ili kroz web preglednik. Da bi stvar bila još bolja, osnovna besplatna inačica nudi dovoljno mogućnosti da se ne treba odlučiti za dodatna izdanja.

Ipak, oni koji žele više mogućnosti, uvijek se mogu odlučiti za izdanje Plus koje stoji 5,49 eura mjesečno, izdanje Pro koje stoji 10,99 eura ili se aplikacija može platiti jednokratno (doživotna pretplata) što stoji od 10,99 eura za 1 GB prostora pa sve do 54,99 eura za 10 GB prostora u oblaku.



