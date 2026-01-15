Routine Path - aplikacija koja pomaže pri stvaranju zdravih navika inspiriran Githubom

Za stvaranje navika važna je rutina i redovito ponavljanja, taj proces može potrajati od nekoliko tjedana pa sve do nekoliko mjeseci. U tome može pomoći aplikacija baš kao što je Routine Path, koja se ističe time da je djelomice inspirirana poznatom značajkom na Githubu…

Matija Gračanin četvrtak, 15. siječnja 2026. u 07:55
OSNOVNI PODACI
Naziv Routine Path
Namjena Pomaže pri stvaranju zdravih navika
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 15,99 eur godišnje (Pro)

Aplikacije koje se specijaliziraju da pomognu stvaranje zdravih navika već odavna nisu ništa novo, a Routine Path je još jedno takvo rješenje (zasad dostupno samo za Android, no trebala bi uslijediti i aplikacija za iOS). Ono po čemu se odmah ističe iz gomile sličnih aplikacija, svakako je činjenica da je inspirirana Githubom. Konkretnije, nudi vizualizaciju putem toplinske mape koja funkcionira identično kao GitHub Contribution Graph.

Tako svaki zadatak koji se dovrši, a sve u cilju stvaranja zdrave navike, postaje dio vizualnog niza koji se s vremenom pretvara u svojevrsnu matricu kontinuiteta, a kroz koju će se jasno vidjeti kako se navika održava, odnosno, koliko se svatko pridržava zadane rutine i kako se stjecanje navike razvija kroz mjesece.

Aplikacija izgleda uredno i vizualno privlačno, a i sve je vrlo lako koristiti. Nakon prvog pokretanja, dovoljno je definirati naviku koju se želi postići (to doista može biti bilo što i tu nema posebnih ograničenja), odabrati boju i ikonu, podesiti raspored (dnevno, tjedno, određeni dani ili intervali) te eventualno uključiti podsjetnike ili alarm, što je svakako preporučljivo.

Sama aplikacija nudi i detaljne statistike poput postotka uspješnosti, kada su ostvareni najboljih nizova izvršavanja zadanih ciljeva, dani u tjednu s najvećom uspješnošću i trendovi kroz vrijeme. Tu su i dodatne mogućnosti poput tajmera za tehniku Pomodoro, interaktivni vidgeti za početni zaslon, podrška za glasovne asistente i štošta drugo. Osnovna inačica je besplatna i ponešto ograničeno, no zato je tu izdanje Pro koje stoji 15,99 eura godišnje (može se isprobavati sedam dana).



