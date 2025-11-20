Seekers - posebno optimizirana navigacija za prave ljubitelje off-road vožnje

Seekers je aplikacija koja će pretvoriti pametne telefone u mobilni uređaj za rally avigaciju nudeći pritom mogućnost preciznog planiranja ruta, stvaranje knjige puta kao i mogućnost da se staze podijele s prijateljima...

OSNOVNI PODACI Naziv Seekers Namjena Aplikacija za off-road navigaciju Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 19,99 eur (Premium)

Ljubitelji off-road vožnje koji traže navigaciju koja je posebno optimizirana za ono što bi njima moglo biti potrebno onda kada se upuštaju u vožnju izvan uobičajenih prometnica, s aplikacijom Seekers bi konačno mogli doći na svoje budući da je riječ o aplikaciji koja omogućuje navigaciju na način kakav koriste rally vozači, a koja nudi praktički sve ono što bi jedna takva aplikacija i trebala nuditi.

Čitavu je stvar prilično jednostavno koristiti, a zgodno je to što je moguće uvesti proizvoljnu GPX stazu, odabrati neku već postojeću ili kreirati vlastitu rutu. Nakon toga, staza se konvertira u rutu koja se usklađuje s prometnicama i cestama te se detektiraju off-road dionice, a onda će se vožnja odvijati uz pomoć knjige puta ili odometra, čime se nastoji simulirati onaj poznati doživljaj rally vožnje.

Aplikacija ima ugrađeni alat za uređivanje ruta koji je osmišljen kao alternativa relativno popularnom servisu GPSies, a tu je i mehanizam dijeljenja staza i lokacija (pritom se u obzir uzima broj vozača i kapacitet terena kako bi se izbjeglo preopterećenje pojedinih dionica). Osim toga, aplikacija se ističe i sustavom terenske navigacije koji prikazuje udaljenost do sljedećeg zavoja čak i onda kad kartografski podaci nisu dostupni.

Za samo korištenje aplikacije najbolje je otvoriti korisnički račun kako bi se sudjelovalo i zajednici drugih zaljubljenika u off-road vožnju, ali na umu treba imati i da je dio mogućnost dostupan tek onda kada se počne plaćati pretplata za izdanje Premium koje stoji 19,99 eura godišnje (tu se dobiva podrška za izvoz i PDF i GPX formate, offline mape te drugo).