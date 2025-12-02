Shuffles - Pinterestova aplikacija za jednostavno stvaranje kolaža od fotografija

Riječ je o aplikaciji koja je izašla iz Pinterestovog internog inkubatora TwoTwenty, a koja koncept stvaranja digitalnih kolaža i vizualizacije ideja čini pristupačnom svima. Doduše, ponajprije je namijenjena onima koji statične slike žele pretvoriti u animirani sadržaj…

OSNOVNI PODACI Naziv Shuffles Namjena Jednostavna izrada digitalnih i animiranih kolaža Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Shuffles by Pinterest aplikacija je koja će se dopasti svima onima koji već koriste Pinterest, a pritom žele stvarati vlastiti sadržaj. Jednostavno rečeno, omogućava lako stvaranje fotografskih kolaža ili vizualizacija i to oslanjajući se na prilično izdašnu Pinterestovu biblioteku (moguće je koristiti i vlastite fotografije).

Kako bi se sama aplikacija mogla koristiti, potrebno je imati otvoren Pinterestov korisnički račun, a jednom kada je sve povezano (račun se može otvoriti i putem ove aplikacije), ostaje još samo prepustiti se kreativnom slaganju digitalnih kolaža od brojnih dostupnih slika i grafičkih elemenata.

Svi alati koji bi mogli zatrebati da se u konačnici dobije vizualizacija kakvu bi se htjelo podijeliti s drugima su tu, a ono što je najvažnije, činjenica je da Shuffles nudi vrlo jednostavan način izdvajanja objekata i elemenata sa slika kako bi ih se moglo kombinirati s drugima. Naravno, tu su i brojne druge stvarčice.

Tako je tu mogućnost rotiranja i promjene veličine elemenata (zapravo se elementi dodaju i vlastite slojev), tu je i opcija dodavanja teksta, a nisu izostali ni oni klasični alat za doradu sliku uz opciju primjene efekata. Da bi stvar bila još bolja, tu je i mogućnost stvaranja animacija kako bi završna vizualizacija bila tim atraktivnija i spremnija da je se podijeli s drugima.