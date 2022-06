Stitcher - praktična i ljepuškasta aplikacija za uživanje u podcastovima

OSNOVNI PODACI Naziv Stitcher Namjena Aplikacija za slušanje podcastova Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 44 kn mjesečno ili 309 kn godišnje (Premium)

Stitcher je još jedna aplikacija koja se ljubiteljima podcastova i tog oblika uživanja u raznovrsnom sadržaju nameće kao jedno od možda najboljih načina da se na jednostavan način pronalazi i onda uživa u slušanju brojnih emisija, ali je jednako tako prikladna i za kreatore sadržaja koji žele doprijeti do publike.

Uz to što nudi ljepuškasto i sasvim zgodno osmišljeno sučelje, sve je podređeno upravo tome da pojednostavni pronalazak i slušanje podacastova među kojima se mogu naći i emisije iz proslavljenih izvora kao što su NPR, Wondery, New York Times, Earwolf, Exactly Right i drugih.

Organiziranje i upravljanje omiljenim podcastovima je solidno riješeno, a isto vrijedi i za mogućnost pretraživanja, filtriranja i sortiranja epizoda. Osim toga, tu je mogućnost preuzimanja epizoda za offline slušanje, a ruku po ruku s time ide i mogućnost dodatnog prilagođavanja postavki koje se tiču preuzimanja epizoda.

Dakako tu su i brojne druge stvarčice, a sve što je dostupno, uvijek je podređeno činjenici da u fokusu moraju biti sami podcastovi i dostupne epizode; nešto što će ozbiljni zaljubljenici u ovaj format uživanja u sadržaju sigurno znati cijeniti. Stitcher nudi besplatno izdanje, no ono je ponešto ograničeno.

Stoga je za puni doživljaj (kao i činjenicu da se time izbjegavaju oglasi) i pristup više od 60 tisuća sati podcastova, više od 350 komediografskih albuma te drugih pogodnosti, potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium koje stoji 44 kuna mjesečno dok je godišnja pretplata 309 kuna.