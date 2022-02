Wikipedia - službena aplikacija slavne društvene enciklopedije

OSNOVNI PODACI Naziv Wikipedia Namjena Slavna društvena enciklopedija Android Google Play (Beta) iOS App Store Cijena Besplatan

Wikipedia je enciklopedija koju definitivno nije potrebno posebno predstavljati, a već dulje vrijeme nudi i sasvim zgodno osmišljenu službenu mobilnu aplikaciju. No, budući da se Wikipedia može nesmetano koristiti i kroz web preglednike, zašto bi se onda uopće instalirala aplikacija? Odgovor je vrlo jednostavan.

Zato što nudi hrpicu praktičnih stvarčica, a među prvima se nameće činjenica da je aplikaciju moguće koristiti i onda kada nije dostupna internetska veza. Doduše, članke koje se tako želi čitati potrebno je prethodno snimiti, a oni će pri tome biti sinkronizirani i na svim uređajima na kojima se Wikipedia koristi što itekako može biti korisno.

Osim toga, tu je i sasvim zgodno osmišljeno sučelje koje je do određene razine moguće i prilagoditi uz dostupne teme, svaki dan će se pojaviti nasumično izabran članak pa se svakodnevno može i nešto novo naučiti, tu je i kratki pregled najčitanijih članaka na Wikipediji, slika dana, widgeti, kao i preporučeni članci na temelju onoga što se do sada pretraživalo i čitalo. No, ni to nije sve.

Moguće je birati između 300 jezika i pretraživati među 40 milijuna objavljenih članaka, a putem aplikacije je moguće i izravno sudjelovati u stvaranju sadržaja na Wikipediji. Aplikacija je sasvim besplatna i ne prikazuje oglase, pa bi svi oni koji redovite koriste Wikipediju ili oni koji to tek namjeravaju, svakako trebali imati ovu aplikaciju na svojem pametnom telefonu.