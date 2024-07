Winamp – napokon dostupan i kao mobilna aplikacija

OSNOVNI PODACI Naziv Winamp Namjena Glazbeni player Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Nekoliko godina nakon što smo doznali da će legendarni glazbeni player s kraja prošlog stoljeća, Winamp, oživjeti pod kapom novog mu vlasnika, Llama Groupa, dobili smo prvo lani desktop verziju, a sada su tu i mobilne inačice. Na iOS-u i Androidu, dakle, moguće je preuzeti aplikaciju za reprodukciju glazbe, podcasta i radijskih postaja Winamp, koji s originalom ne dijeli previše toga, ali se ipak donekle ističe među modernim konkurentima.

Winamp na mobitelima omogućava reprodukciju kupljene glazbe iz više izvora, ali i vlastite, pohranjene u oblak ili lokalno. Playliste mogu biti kombinacija pjesama iz različitih izvora, pa iako sučelje nalikuje onome kod Spotifya, u novom Winampu tako nije nužno imati pretplatu niti aktivnu internetsku vezu za slušanje glazbe. Tu je i podrška za radio postaje, podcaste, a od originala je "posuđen" i ugrađeni ekvilajzer.

Ipak, na razočaranje mnogih, mobilna aplikacija ne nudi instaliranje vanjskih skinova, kao što je to nudio Winamp nekad, pa ga je bilo moguće preoblikovati do neprepoznatljivosti. Dakle – izgled aplikacije je zadan i nepromjenjiv, barem u onom bitnome. Određena personalizacija ipak je dozvoljena, primjerice kod preslagivanja tabova unutar appa. No, to je tek privremeno, jer autori obećavaju vrlo brz ritam nadogradnji, pa će već do kraja godine biti dostupno nekoliko novih dizajnerskih rješenja, kao i novih funkcionalnosti samog playera.