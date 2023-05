YugoAuto – domaća i besplatna alternativa servisu BlaBlaCar, platformi za dijeljenje vožnji

BlaBlaCar je jedna od najpoznatijih platformi za dijeljenje vožnje, no kako je počela s naplatom naknade za rezervaciju, jedan je domaći programer uzeo stvari u svoje ruke i napravio besplatnu alternativu otvorenog koda…

OSNOVNI PODACI Naziv YugoAuto Namjena Alternativa poznatom servisu za dijeljenje vožnji Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

YugoAuto je aplikacija otvorenog koda koja je zapravo platforma za dijeljenje vožnji, a nastala je kao odgovor na činjenicu da je BlaBlaCar, jedna od najpoznatijih platformi za dijeljenje vožnji, počela s naplatom naknade za rezervaciju.

Prema autoru, ova će aplikacija uvijek ostati otvorenog koda i besplatna, a jedino što je potrebno platiti, jest naknada vozaču, baš kao što je to slučaj i kod drugih sličnih platformi. Sama se platforma kao i aplikacije ne mogu pohvaliti posebno raskošnim mogućnostima, ali to zapravo i nije potrebno.

Sve ono zbog čega može korisna je tu i to kako za one koji traže prijevoz, tako i za one koji prijevoz nude. Vožnje je moguće jednostavno pronaći i rezervirati, a samo treba izabrati grad polazišta, odredište, vrijeme polaska i kliknuti na traži. Ostaje još poslati zahtjev dostupnom vozaču i krenuti na put.

Naravno, kako je riječ o projektu otvorenog koda iza kojega stoji jedna soba, ne može se očekivati razina infrastrukture kao što njome raspolaže BlaBlaCar, pa se samim time i procjena hoće li se s nekime putovati ili nekome prepustiti dostavu paketa prepušta pojedincu. Svejedno, oni koji traže jednostavni alternativu BlaBlaCaru, mogu sreću okušati s ovom platformom.