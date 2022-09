Zero – aplikacija za povremeni post koju koristi i Elon Musk

OSNOVNI PODACI Naziv Zero – Intermittent Fasting Namjena Praćenje navika prehrane Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / Premium 9,99 dolara mjesečno

Protekloga ljeta Elona Muska su paparazzi ulovili na jahti negdje u grčkom arhipelagu, a fotografije su obišle svijet – pomalo izvan forme i ugodno popunjen, najbogatiji čovjek svijeta punio je stranice žutih tiskovina i portala diljem svijeta. No, nekoliko tjedana nakon toga, objavio je kako se "osjeća mnogo zdravije" jer se posvetio načinu ishrane poznatome kao povremeni post (intermittent fasting). Pomalo neobičan je ovo uvod u tekst iz rubrike "App dana", no samo dok ne spomenemo kako je Musk istodobno pohvalio aplikaciju uz koju je uspio smršaviti.

Mobilni app Zero – Intermittent Fasting (na Androidu) ili Zero: Fasting & Health Tracker (na iOS-u) proizvod je kompanije Zero Longevity Science, fokusirane na gubitak viška kilograma te zdraviji način života. Služi za poboljšanje navika u prehrani te praćenje napretka. Korisna je i kao vodič za povremeni post, na način da korisnik sam odredi vrijeme u koje će postiti, a u koje će smjeti jesti.

Povremeni post inače je način vremenski ograničene prehrane, u kojem se u određeno doba dana, u trajanju od 8 ili više sati, ograničava unos hrane. Za razliku od drugih dijeta, tijekom povremenog posta moguće je jesti gotovo sve, ali samo u određeno vrijeme. Dakako, konačni je cilj smanjenje unosa kalorija, a aplikacija Zero nudi i brojanje kalorija, postavljanje izazova, savjete stručnjaka nutricionista kao i praćenje fizičke aktivnosti.

U osnovnoj verziji aplikacija je besplatna. Odlučite li se na plaćanje premium verzije, dobit ćete pristup dodatnim stručnim sadržajima poput tekstova, video i audio vodiča i odgovora na pitanja dodatnih stručnjaka za zdravlje i prehranu.