Apple Intelligence uskoro prelazi na GPT-5

Appleov paket AI značajki, Apple Intelligence, dobit će GPT-5 već sljedećeg mjeseca, kada se očekuje izdavanje finalnih verzija iOS-a 26, iPadOS-a 26 i macOS-a Tahoe 26

OpenAI je ovoga tjedna predstavio GPT-5, svoju do sada najnapredniju verziju ChatGPT-a. Budući da Apple za svoj paket AI značajki Apple Intelligence koristi GPT-4o, postavlja se pitanja kada će uvesti novu verziju popularnog chatbota koja je i značajno naprednija.

Naime, kako doznaje 9to5Mac, Apple će GPT-5 integrirati u finalna izdanja iOS-a 26, iPadOS-a 26 i macOS-a Tahoe 26. Riječ je o inačicama operativnih sustava čija će finalna verzija početi s distribucijom već u rujnu nakon predstavljanja novog iPhonea 17.

Inače, Apple Intelligence koristi Siri za pristup ChatGPT-u kako bi korisnicima pružio relevantne odgovore kad god to može pomoći njihovom upitu. Osim toga, ChatGPT se integrira i u Appleove alate za pisanje te u vizualnu inteligenciju s kontrolom kamere, što omogućuje brzo dobivanje informacija o objektima i okruženju.

Trenutno sve te funkcije rade na GPT-4o, no nadogradnja na GPT-5 donijet će unaprijeđene mogućnosti, preciznije odgovore i poboljšanu analizu vizualnih podataka.