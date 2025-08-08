iPhone 17 Pro navodno stiže s 256 GB memorije u osnovnoj verziji

Dok ostali proizvođači mobitela već naveliko u svojim vodećim modelima nude i 512 GB u osnovnoj konfiguraciji, Apple bi se tek s iPhoneom 17 Pro mogao prebaciti na 256 GB

Apple bi s nadolazećom serijom iPhonea 17 konačno mogao napraviti značajan pomak u ponudi prostora za pohranu svojih najjačih i najskupljih Pro modela. Prema najnovijim glasinama iz Kine, iPhone 17 Pro trebao bi u osnovnoj verziji dolaziti s 256 GB interne memorije, umjesto dosadašnjih 128 GB.

Ova promjena će doći uz očekivano poskupljenje od 50 dolara na američkom tržištu o kojem smo nedavno pisali, a sve kako bi se ublažilo nezadovoljstvo kupaca. Osnovni iPhone 17 zadržat će početnih 128 GB, ali to se i očekuje budući da je to jedini model koji ne bi trebao poskupjeti.

Inače, kada govorimo o poskupljenju, prognoze Jefferiesovog analitičara Edisona Leeja navoda da bi iPhone 17 Pro u SAD-u trebao koštati 1.049 dolara, dok bi Pro Max dosegao 1.249 dolara. Dakle, svaki bi poskupio za 50 dolara u odnosu na prethodnu generaciju. Poskupljenje se pripisuje rastu cijena ključnih komponenti, ali i dodatnim carinama na robu proizvedenu izvan SAD-a.

Izgledno je da će se poskupljenja preliti i na europsko tržište, gdje će cijene zbog dodatnih troškova PDV-a, uvoznih davanja i razlike u valutnim tečajevima biti još veće. Pretpostavlja se da bi početni iPhone 17 Pro tako u većini europskih zemalja mogao prijeći granicu od 1.400 eura, dok bi Pro Max mogao nadmašiti i 1.600 eura.