Apple nudi besplatan popravak Apple Watcha s 'praznim zaslonom'

Neki korisnici Apple Watcha Series 6 prijavljuju da im se zaslon sata „zabijelio“, odnosno postao je trajno „prazan“ (blank). Svjesni tog problema, Apple je najavio novi servisni program, prema kojem će pogođeni korisnici moći zatražiti besplatan popravak svog Apple Watcha.

Kako prenosi 9to5Mac, tvrtka je potiho pokrenula ovaj servisni program krajem prošlog tjedna. Prema Appleu, do ovog problema dolazi na Apple Watch Series 6 modelima od 40 mm, koji su proizvedeni između travnja i rujna 2021. godine.

Korisnici mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za besplatni popravak unosom serijskog broja sata na Appleovoj službenoj internetskoj stranici.

Naime, ako ispunjavaju sve uvjete za besplatni popravak, korisnici trebaju odnijeti svoj Apple Watch izravno u Apple Store ili u ovlašteni servis. Postoji, doduše, opcija i da se obrate službenoj tvrtkinoj servisnoj podršci te da im poštom pošalju uređaj, što ipak zahtjeva koji korak više.

No, valja istaknuti i da ovaj popravak neće produžiti standardno jamstvo uređaja, a ako se ispostavi da Apple Watch ima još nekih oštećenja koja utječu na popravak, korisnici bi mogli platiti naknadu da se i to sanira. Također, ova ponuda vrijedi samo dvije godine nakon prve kupnje Apple Watch Series 6 modela, pa i to treba imati na umu, piše The Verge.