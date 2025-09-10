Najtanji iPhone ikad donio i tanke rezultate na Wall Streetu

Mišljenja javnosti podijeljena su oko tehnološkog napretka u modelima iPhone 17 i 17 Pro, tanki iPhone Air oduševio je izgledom, no investitori na burzi očekivali su više AI-ja i "superciklus" koji se nije dogodio

Sandro Vrbanus srijeda, 10. rujna 2025. u 12:06

Apple je sinoć predstavio svoju novu ponudu iPhonea, za koju su pompozno rekli da je "najveći skok u povijesti iPhonea". Predstavljeni su tako napredni i potpuno redizajnirani iPhone 17 Pro, nešto unaprijeđeni iPhone 17 bez promjene u dizajnu te "revolucionarni" tanki iPhone Air, najtanji iPhone ikada s u potpunosti novom unutarnjom arhitekturom. Sve to izazvalo je brojne rasprave na društvenim mrežama i podijeljena mišljenja oko novih dizajna i karakteristika, no tamo gdje je to bitno za poslovni svijet – na Wall Streetu – konsenzus je da je Apple ipak prikazao premalo.

Dionica u crvenom

Naime, u minutama i satima nakon događanja "Awe Dropping", nisu "padale" samo vilice od oduševljenja, kako je to naslov sugerirao, već je pala i vrijednost Appleove dionice. Ona je zaronila u crveno odmah nakon predstavljanja novih uređaja, za oko 1,5%. Analitičari su vrlo brzo objasnili i što je motiviralo ulagače na veću prodaju Appleovih dionica.

📷 Google Finance
Google Finance

Prvi razlog za to je činjenica da su unaprjeđenja na cijelom portfelju okarakterizirana kao inkrementalna, odnosno da Apple nije prikazao ništa zaista revolucionarno. Drugi hladan tuš za investitore bio je manjak noviteta u području AI-ja, točnije, ranije na sva usta najavljivanog, Apple Intelligencea, koji je na ovom događaju jedva i spomenut. Umjetna inteligencija danas je ono što gura investicije te i dalje privlači ulagače, a Apple kao da se srami svojeg slabog napretka.

Sve u svemu, od njih se sada očekivao velik skok, koji je Tim Cook pokušao i najaviti najtanjim iPhoneom ikad i poboljšanjem u nekoliko segmenata na modelu 17 Pro – no "tanki telefon i malo dulje trajanje baterije" nisu dovoljni da bi stvorili novi "superciklus" za ulagače, kažu analitičari. Stoga je, kažu, investitoru teško sada ući u Appleovu dionicu, kad na tržištu postoje kompanije poput Alphabeta ili Nvidije koje daleko brže napreduju u području umjetne inteligencije.



