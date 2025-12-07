Intel će proizvoditi čipove za Apple? Odmah cijena dionice skočila preko 7%

Analitičar Ming-Chi Kuo tvrdi da bi Intel mogao početi proizvoditi Appleove M-serije čipova do 2027. godine, što je izazvalo optimizam na tržištu i značajan rast vrijednosti Intelovih dionica

Bug.hr nedjelja, 7. prosinca 2025. u 10:11

Vrijednost dionica tvrtke Intel porasla je za više od 7% nakon što je poznati analitičar TF Internationala, Ming-Chi Kuo, objavio informaciju da bi tehnološki div iz Santa Clare mogao postati proizvođač Appleovih čipova M-serije. Prema izvješću koje prenosi Yahoo! Finance, ova suradnja mogla bi započeti već početkom 2027. godine, a čipovi bi se koristili u popularnim uređajima kao što su MacBook Air i iPad Pro.

Ako se Kuova predviđanja obistine, bio bi to ogroman vjetar u leđa za Intel i njegovu strategiju povratka na vrh industrije poluvodiča. Tvrtka se posljednjih godina bori s privlačenjem velikih klijenata za svoj odjel proizvodnje čipova za treće strane (Intel Foundry Services). Taj segment je u posljednjem kvartalu ostvario prihod od 4,2 milijarde dolara, što je znatno manje od 12,7 milijardi dolara koliko je tvrtka zaradila prodajom vlastitih proizvoda. Suradnja s Appleom pokazala bi da Intel ima tehnološke kapacitete za ispunjavanje zahtjeva najprestižnijih klijenata.

Kuo napominje kako ovaj potez ne bi odmah ugrozio dominantnu poziciju tajvanskog TSMC-a (TSM), koji je trenutni i jedini proizvođač Appleovih čipova. Ipak, to bi bio ključan dokaz da se strategija trenutnog izvršnog direktora Pata Gelsingera kreće u pravom smjeru. Prema navodima analitičara, Apple bi za svoje čipove koristio Intelov nadolazeći napredni proizvodni proces (oznake 18A-P), koji obećava značajna poboljšanja u performansama u odnosu na trenutnu tehnologiju.

Zanimljivo je podsjetiti da je Apple godinama koristio Intelove procesore u svojim Mac računalima prije nego što je prešao na vlastiti dizajn čipova (M-serija), čiju proizvodnju je povjerio TSMC-u. U potencijalnom novom partnerstvu, Apple bi i dalje zadržao potpunu kontrolu nad dizajnom i arhitekturom čipa, dok bi Intel bio zadužen isključivo za proizvodni proces.

Iako je Intel zabilježio značajan rast vrijednosti dionica u posljednjih godinu dana, tvrtka i dalje zaostaje za konkurentima poput Nvidije i AMD-a u ključnoj utrci na polju umjetne inteligencije (AI).

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi