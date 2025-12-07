Intel će proizvoditi čipove za Apple? Odmah cijena dionice skočila preko 7%

Analitičar Ming-Chi Kuo tvrdi da bi Intel mogao početi proizvoditi Appleove M-serije čipova do 2027. godine, što je izazvalo optimizam na tržištu i značajan rast vrijednosti Intelovih dionica

Vrijednost dionica tvrtke Intel porasla je za više od 7% nakon što je poznati analitičar TF Internationala, Ming-Chi Kuo, objavio informaciju da bi tehnološki div iz Santa Clare mogao postati proizvođač Appleovih čipova M-serije. Prema izvješću koje prenosi Yahoo! Finance, ova suradnja mogla bi započeti već početkom 2027. godine, a čipovi bi se koristili u popularnim uređajima kao što su MacBook Air i iPad Pro.

Ako se Kuova predviđanja obistine, bio bi to ogroman vjetar u leđa za Intel i njegovu strategiju povratka na vrh industrije poluvodiča. Tvrtka se posljednjih godina bori s privlačenjem velikih klijenata za svoj odjel proizvodnje čipova za treće strane (Intel Foundry Services). Taj segment je u posljednjem kvartalu ostvario prihod od 4,2 milijarde dolara, što je znatno manje od 12,7 milijardi dolara koliko je tvrtka zaradila prodajom vlastitih proizvoda. Suradnja s Appleom pokazala bi da Intel ima tehnološke kapacitete za ispunjavanje zahtjeva najprestižnijih klijenata.

Kuo napominje kako ovaj potez ne bi odmah ugrozio dominantnu poziciju tajvanskog TSMC-a (TSM), koji je trenutni i jedini proizvođač Appleovih čipova. Ipak, to bi bio ključan dokaz da se strategija trenutnog izvršnog direktora Pata Gelsingera kreće u pravom smjeru. Prema navodima analitičara, Apple bi za svoje čipove koristio Intelov nadolazeći napredni proizvodni proces (oznake 18A-P), koji obećava značajna poboljšanja u performansama u odnosu na trenutnu tehnologiju.

Zanimljivo je podsjetiti da je Apple godinama koristio Intelove procesore u svojim Mac računalima prije nego što je prešao na vlastiti dizajn čipova (M-serija), čiju proizvodnju je povjerio TSMC-u. U potencijalnom novom partnerstvu, Apple bi i dalje zadržao potpunu kontrolu nad dizajnom i arhitekturom čipa, dok bi Intel bio zadužen isključivo za proizvodni proces.

Iako je Intel zabilježio značajan rast vrijednosti dionica u posljednjih godinu dana, tvrtka i dalje zaostaje za konkurentima poput Nvidije i AMD-a u ključnoj utrci na polju umjetne inteligencije (AI).