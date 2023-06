Problemi za Apple: naziv Vision Pro u Kini je prvi registrirao – Huawei

Dok smo, proteklih nekoliko mjeseci, čitali razne neprovjerene informacije i "leakove" iz Appleovog dobro čuvanog dobavnog i proizvodnog lanca, o novom AR naglavniku, u većini njih kao naziv proizvoda isticala su se imena Reality One i Reality Pro, za što je Apple već bio registrirao nazive. Isto tako pripadajući operacijski sustav u tim se neslužbenim izvješćima nazivao xrOS, realityOS ili rOS, no početkom prošloga tjedna sve to je palo u vodu. Apple je tada predstavio uređaj nazvan Vision Pro i operacijski sustav visionOS.

Pažljivi promatrači u jednom su Appleovom developerskom videu vezanome uz ovaj naglavnik čak i uočili naziv xrOS, što navodi na zaključak da su se spomenuti nazivi mijenjali u posljednji trenutak, tj. da je ono što je procurilo u javnost bila tek vjerojatno radna verzija. Međutim, promjena imena u Vision Pro sada bi se mogla pokazati donekle problematičnom.

Prvi su se sjetili

Jedan je kineski portal, naime, otkrio kako je naziv "Vision Pro" u Kini već – zauzet. Vlasnik registriranog žiga je poznata tehnološka kompanija Huawei Technologies iz Shenzhena, a naziv je registriran za korištenje u domenama računalnih sustava, softvera, više vrsta računala i njihovih dodataka, tableta, miševa, prijenosnika i sličnim kategorijama. Opis registracije, što je i najvažnije, uključuje nosive uređaje, pametne naočale, naglavne uređaje za virtualnu stvarnost i nosive video zaslone – točno ono što bi, dakle, i Appleu bilo uputno registrirati.

Specijalizirani portal Patently Apple iskopao je ovu prijavu iz kineskog patentnog ureda i potvrdio njezinu autentičnost. Navode kako Huawei već ima marku "Vision", pod kojom nude pametne naočale, pa je naziv "Vision Pro" vjerojatno zamišljen kao ime naprednih verzija postojećih proizvoda. Kina je jedno od najvećih tržišta za Apple, pa će sigurno biti zanimljivo vidjeti kako će se ova zavrzlama riješiti – hoće li Apple morati promijeniti ime svojem novom proizvodu, hoće li im proći puni naziv "Apple Vision Pro" kao dovoljno različit, ili će se na neki drugi način dogovoriti s Huaweijem.

Kineska kompanija svoju je prijavu predala 2019., ona im je prihvaćena 2021. i dala im je pravo korištenja naziva "Vision Pro" sve do 2031. godine.