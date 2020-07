Službeno potvrđeno: iPhone 12 kasnit će zbog pandemije

Pandemija koja je zahvatila svijet početkom ove godine svoj je najveći financijski utjecaj ostavila tijekom drugog tromjesečja, onoga od travnja do lipnja, kada je velik dio svijeta bio u "karanteni", a mnoge kompanije morale su zaustaviti poslovanje. U ovom kvartalu neki su unatoč tome ipak dobro poslovali, ili ih kriza nije snažno udarila – primjerice, Apple.

Iako su njihovi dućani bili zatvoreni u travnju, tijekom svibnja i lipnja situacija se popravila, posebice nakon lansiranja jeftinog iPhonea SE. Tako je Apple od prodaje mobitela u ovom "korona" kvartalu uprihodio 26,4 milijarde dolara, što je čak i blago povećanje u odnosu na lanjskih 26 milijardi. Snažno su im porasli i prihodi od digitalnih usluga, na 13,2 milijarde dolara (lani je zabilježeno 11,5 milijardi), pa je ukupni prihod kompanije iznosio 59,8 milijardi dolara i bio je rekordan za promatrani kvartal.

iPhone 12 dolazit će vjerojatno u 4 inačice

Kašnjenje iPhonea

Privremeno gašenje proizvodnih i drugih procesa u svijetu ostavilo je ipak neke posljedice. Tako će, kako se mjesecima već nagađa, ovogodišnja linija iPhonea kasniti s proizvodnjom i isporukama. iPhone 12 (onaj bez slušalica i punjača, ako ste zaboravili) na tržište će stići "kasnije nego što je to uobičajeno", izjavio je Luca Maestri, financijski šef Applea, prilikom pojašnjavanja rezultata za protekli kvartal.

Lani su novi iPhonei na tržište stigli krajem rujna, a ove godine do će se dogoditi nekoliko tjedana kasnije – dakle, vjerojatno u listopadu. Što se tiče datuma predstavljanja novih uređaja, on bi mogao ostati u tradicionalnom terminu početkom rujna, no o tome nije bilo riječi na konferencijskom pozivu s investitorima.