Deseta godišnjica Bugovog Foruma!

Sjećamo se stresa od prije deset godina. Uvijek je stresno puštati novu uslugu javno, no Bugova publika je uvijek bila drugačija, zahtjevnija, problematičnija. O forumu smo interno razglabali doslovno godinama, pregledali brdo gotovih rješenja i na kraju se odlučili za vlastito rješenje. Potpisnika ovih redova, koji je zaslužan za kompletan kod tih stranica, danas nitko živ ne bi nagovorio na tako nešto, no onda sam bio mlad i nadobudan - i iz ove perspektive, nije mi žao. Bilo je to jedno ogromno iskustvo, ali uvjerljivo najbolji osjećaj je da ista stvar i nakon deset godina, 215 tisuća tema i 5.2 milijuna poruka - radi bez ikakvih problema!

U deset godina imali smo dosta manjih i većih nadogradnji, ovih potonjih posebno u početku. No s vremenom se iskristaliziralo da je Forum baš onakav kakav treba biti pa potrebe za većim nadogradnjama niti nema, a mišljenja smo da taknemo li u dizajn i korisničko iskustvo - izbila bi pobuna neviđenih razmjera! A to ne želimo. Ovaj forum je vaš koliko i naš, i mi to zaista cijenimo.

No opet, nismo mogli za desetu godišnjicu ostati praznih ruku, pa uvodimo tri novine koje već dugo planiramo. Krenimo redom...

Novo zaglavlje i korekcija boja

Okej, ipak smo dirali u dizajn, no minimalno. Naš kućni dizajner Hrvoje nije više mogao gledati taj gradient pa smo malo drugačije pofarbali pasice na Forumu. Diskretno smo promijenili i logotip. Ma, ne znamo zašto sve to uopće spominjemo, možda ne biste niti primijetili...

Uređivanje postova na m.bug.hr

Nema tu neke velike filozofije, ali bit će veselja - od sada poruke napisane na mobilnoj inačici foruma možete editirati! Pažnja - editirati možete samo one postove koje ste i napisali na mobilnoj inačici, jer je formatiranje teksta na mobilnoj verziji puno skromnije (čitaj: nema ga), no vjerujemo da će i to biti dovoljno za one trenutke kad vam pobjegne tipfeler (hinimo da vam je stalo) ili želite promijeniti nešto upravo napisano.

Ova mogućnost puštena je diskretno u rad prije nekoliko dana, možda ste već i sami primijetili, pa eto pozivamo vas da isprobate i javite dojmove!

Mali oglasi

A na Forum se vraćaju i mali oglasi! Svašta se s tim oglasima događalo kroz godine, no vaše zanimanje za iste nikad nije jenjavalo. Pa je bio red da ih vratimo tamo gdje i trebaju biti. Ipak, zbog Zakonskih obaveza, kako biste mogli objavljivati oglase, morat ćete se doregistrirati (odnosi na one koji žele objaviti neki oglas). Trebamo samo vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, OIB, broj cipele, krvnu grupu i indeks tjelesne težine - i slobodni ste prodavati svoju staru, pretpostavljam prvenstveno, tehničku robu! Ovaj feature puštamo sutra (u ponedjeljak) u prijepodnevnim satima, tako da poslikajte robu, pripremite opise - i krenite s oglašavanjem kad primijetite nove podforume!

Desetogodišnji statistički pregled

I konačno, samo zato što je glavni urednik Miro insistirao, povodom desete obljetnice samo za vas, direktno iz baze podataka, izvlačimo statistiku našeg i vašeg Foruma.

215.800+ tema

5.200.000+ poruka

108.900+ autora (protjerane ne računamo)

33.273 muškaraca vs 3.345 žena (ostali se nisu izjasnili)

16.005 bijelih kartona, 16.359 žutih kartona, 4.621 crveni, 5.923 crnih i 81 ružičastih (jeste li znali uopće da imamo i takve?)

Moderator s naviše podijeljenih kartona (nećemo ga imenovati), podijelio ih je 10.539. Kupit ćemo mu novog miša. Drugi je podijelio 7.186 - njemu će miš još neko vrijeme izdržati.

325.034 izbrisanih poruka. Tristo dvadeset pet tisuća.

736.860 zahvala, 1.487.601 palaca gore i 7.220.415 palaca dolje (kompenzirate za Facebook, ha?)

534.748 uploadanih slika. Rekli bismo koliko to zauzima prostora, no boli nas briga, ionako je sve u cloudu.

Svi zajedno imamo 53.176 zvjezdica

Do sada ste se na forum logirali ukupno 33.473.610 puta.

Ako nekoga zanima kako su brojke izgledale prije pet godina, kliknite ovdje.

Predlažemo spontano okupljanje po različitim temama i međusobno nazdravljanje! Živjeli!

P.S. (samo za registrirane 11.2.2008. ili još ranije)

Sve starosjedioce (vidi napomenu uz P.S.) koji se jave tokom današnjeg dana (znači u iduća 24 sata) u komentarima na ovu objavu nagrađujemo s deset mjeseci pretplate na digitalna izdanja Buga i Mreže. Napomenite (odnosi se samo na one koji su na današnji dan punih 10 godina na forumu) u svom komentaru da ste zainteresirani za pretplatu, kako bismo znali kome se trebamo javiti.