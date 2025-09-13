Artemis se bliži, Rusija zaostaje, a SpaceX dominira lansiranjima

Ako sve bude išlo po planu, četiri astronauta su manje od šest mjeseci udaljena od putovanja oko daleke strane Mjeseca, čime će po prvi put u više od 53 godine napustiti nisku Zemljinu orbitu. Prema pisanju Ars Technice, iako postoje opravdani razlozi za preispitivanje dugoročnih planova NASA-inog lunarnog programa Artemis – od vrtoglavih troškova rakete Space Launch System (SLS) do složenosti novih komercijalnih lendera – mnogi od nas rođeni nakon ere Apolla čekali su ovaj trenutak cijeli život. Čini se da je konačno pred nama.

Globalne napetosti i svemirska utrka

Sjeverna Koreja objavila je da je provela završno testiranje raketnog motora na čvrsto gorivo za balističku raketu dugog dometa. Test, kojem je nazočio i vođa Kim Jong Un, demonstrirao je motor od karbonskih vlakana sposoban proizvesti 1.971 kilonjutna potiska (mjerna jedinica za silu potiska motora), što predstavlja značajno unapređenje. Rakete na čvrsto gorivo nude stratešku prednost jer se mogu duže skladištiti te lakše sakriti i brže lansirati u odnosu na rakete s tekućim gorivom.

U međuvremenu, u Sjedinjenim Državama, tvrtka Ursa Major započela je izgradnju novog postrojenja na 400 hektara u Coloradu. Tamo će se testirati i kvalificirati raketni motori na čvrsto gorivo (SRM) za postojeće i buduće projektile, uključujući flotu Standard Missile američke mornarice. Ovim potezom Ursa Major želi postati ključni dobavljač za vladu, uz bok industrijskim divovima kao što su Northrop Grumman i L3Harris.

SpaceX-ova vojna i komercijalna dominacija

SpaceX je uspješno lansirao prvih 21 satelit za novu vojnu megakonstelaciju koja bi trebala postati okosnica Pentagonovog proturaketnog štita. Raketa Falcon 9 poletjela je iz Kalifornije i postavila satelite u polarnu orbitu. Ovo je tek početak, jer Pentagon planira lansirati još 133 satelita u sljedećih devet mjeseci kako bi upotpunio prvu generaciju konstelacije za praćenje projektila i prijenos podataka.

S druge strane, tvrtka je doživjela i odgode. Lansiranje indonezijskog komunikacijskog satelita Nusantara Lima odgođeno je tri puta zaredom zbog tehničkih problema i lošeg vremena, no na kraju je uspješno izvedeno. Zanimljivo je da je ovo tek peti geostacionarni komunikacijski satelit (satelit koji se okreće istom brzinom kao i Zemlja te stoga ostaje fiksiran iznad jedne točke na ekvatoru) lansiran ove godine, što ukazuje na pad tržišta koje je nekad bilo dominantno, a danas ga zamjenjuju velike konstelacije u niskoj Zemljinoj orbiti.

Inovacije i međunarodna suradnja

Američka lunarna logistička tvrtka Astrobotic potpisala je sporazum s norveškom svemirskom lukom Andøya Space za testiranje svog lendera Xodiac. Ovaj raketni sustav za vertikalno uzlijetanje i slijetanje, prvotno razvijen od strane Masten Space Systems, služi za simulaciju slijetanja na Mjesec i Mars. Preseljenjem testiranja u Norvešku, Astrobotic otvara vrata europskom svemirskom tržištu.

Istovremeno, Indija je osigurala značajan ugovor s japanskom tvrtkom Astroscale. Indijska raketa PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) će 2027. godine u orbitu lansirati satelit ISSA-J1, čija je misija približiti se i pregledati dva velika komada svemirskog otpada. Indijska raketa odabrana je zbog idealne veličine i cijene za ovakvu posvećenu misiju, koja zahtijeva specifičnu orbitu do koje se ne može doći jeftinijim "rideshare" letovima (misijama u kojima više manjih satelita dijeli jedno lansiranje).

Problemi ruskog svemirskog programa i Starshipa

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na jačanje proizvodnje raketnih motora kako bi Rusija zadržala svoj status svemirske sile. No, stvarnost je sumorna. Najuspješniji ruski motor iz post-hladnoratovske ere, RD-180, više se ne proizvodi nakon prekida prodaje SAD-u, a program se uglavnom oslanja na zastarjele dizajne motora za raketu Sojuz. Iako je teretni brod Progress uspješno stigao na Međunarodnu svemirsku postaju, dugoročna budućnost ruskog raketnog programa ostaje neizvjesna.

SpaceX također analizira probleme. Dva tjedna nakon posljednjeg testnog leta Starshipa, inženjeri su utvrdili da metalne pločice na toplinskom štitu (zaštitnom sloju koji štiti letjelicu od ekstremne topline pri povratku u atmosferu), koje su trebale biti jednostavnija i izdržljivija alternativa keramičkim, "nisu funkcionirale tako dobro". S druge strane, eksperimentalni materijal nazvan "crunch wrap", postavljen ispod pločica, pokazao se izvrsnim i vjerojatno će se koristiti u većoj mjeri na sljedećem letu.

Čini se da je svemirski sektor dinamičniji no ikad. Dok se SAD priprema za povratak na Mjesec, komercijalne tvrtke pomiču granice inovacija, a stare svemirske sile bore se za očuvanje relevantnosti. Sljedeći mjeseci donijet će ključne odgovore o budućnosti mnogih od ovih ambicioznih projekata.