SpaceX odgađa misije na Mars, prioritet im postaje slijetanje na Mjesec 2027.

Muskova svemirska kompanija preusmjerit će resurse s ambicioznih planova za let na Mars prema bespilotnom slijetanju Starshipa na Mjesec u sklopu priprema za lunarnu misiju Artemis

Prema pisanju Wall Street Journala, SpaceX je interno obavijestio investitore da će odustati od ranije ambicije, lansiranja besposadne misije na Mars do kraja 2026., kako bi se usredotočio na slijetanje na Mjesec u ožujku 2027. godine. Time će Muskova svemirska kompanija, koja je nedavno pod svoj krov dovela xAI, definitivno prebaciti fokus s (pretjerano) ambicioznog plana o kolonizaciji Marsa na nešto realističnije projekte u sklopu NASA-inog programa Artemis.

Korak po korak

Kad je riječ o Mjesecu, u SpaceX-u su zaduženi za slijetanje na njega, odnosno prijevoz prvo tereta, a potom i ljudskih posada, iz orbite na površinu. Za to će se koristiti novom raketom Starship, koja je u budućnosti trebala letjeti i na Mars – no sada je jasno da su svi rokovi za to odgođeni na neodređeno vrijeme.

Navodno se ovdje ne radi o potpunom odustajanju od Marsa, nego o promjeni redoslijeda – prvo će biti provedena demonstracija mogućnosti nove rakete na bližem odredištu, a tek zatim uslijedit će pokušaj međuplanetarnih misija. Interni planovi, kad je riječ o razvoju Starshipa, predviđaju pokušaj prvog orbitalnog pretakanja goriva ove te bespilotno slijetanje na Mjesec tijekom sljedeće godine. Starship bi potom trebao poslužiti kao lunarni lander u sklopu NASA-ine misije Artemis III, koja se nakon niza odgoda više ne očekuje prije sredine 2027. godine.

Starship je i dalje duboko u fazi testiranja

Preusmjeravanje fokusa s Marsa na Mjesec tumači se i kao pokušaj da se tehnički rizici i moguće reperkusije na reputaciju kompanije rasporede u fazama, umjesto da se preskaču ključni testovi i da se odmah leti ka Marsu. Premda su konkretni rokovi za misiju na Mars u SpaceX-u sada nejasni, njima Crveni planet i dalje ostaje dugoročni cilj.

Pritisak konkurencije

Prema prvim izvještajima, odluka o fokusiranju na Mjesec dolazi u trenutku kada je SpaceX dodatno ojačao financijski položaj, među ostalim i nakon integracije s tvrtkom xAI, čime je procijenjena vrijednost kompanije dosegla oko bilijun dolara. Takva valuacija pojačava očekivanja investitora, koji traže jasne, ostvarive ciljeve, a upravo demonstracija lunarnog slijetanja 2027. postaje jedan od najvidljivijih.

Istodobno, kineski svemirski program ubrzano razvija vlastite lunarne ambicije, što SAD-u i NASA-i daje dodatni geopolitički motiv da se ubrza realizacija ciljeva projekta Artemis – a koji su i u strogom fokusu nove uprave američke svemirske agencije.