Astronomi slučajno otkrili – praznu galaksiju, bez vidljivih zvijezda

Pogrešno usmjereni teleskop zabilježio je neobično snažan radiosignal iz regije svemira koja nije do sada bila od posebnog interesa. Pokazalo se da je riječ o oblaku vodika, moguće primordijalnoj galaksiji

Iz zvjezdarnice Green Bank, koja upravlja radioteleskopom Robert C. Byrd Green Bank Telescope, smještenim u zoni slobodnoj od radiovalova u američkoj saveznoj državi Zapadnoj Virginiji, stiže neobična objava. Tamošnji su astronomi, naime, najvećim pomičnim radioteleskopom na svijetu sasvim slučajno snimili svemirski objekt kakav do sada nikada nije zabilježen – tamnu primordijalnu galaksiju bez zvijezda.

Najtamnija galaksija ikada pronađena

Pretražujući nebo u potrazi za tamnim galaksijama i nakupinama vodika, astronomi su uspoređivali podatke sa svojeg teleskopa i one dobivene francuskim radioteleskopom Nançay. Pritom su u sustav bili unijeli pogrešne koordinate, odakle su, na vlastito čuđenje, primili neočekivano snažan signal. Pokazalo se da upravo tamo, u regiji neba koja ni po čemu do sada nije bila zanimljiva, na udaljenosti od oko 270 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje, postoji velik objekt. Analiza je pokazala da je riječ o oblaku vodika, vjerojatno primordijalnoj galaksiji, u kojoj možda još uvijek nisu nastale prve zvijezde.

Kategoriziran kao tamna (low-surface-brightness, LSB) galaksija, oznake J0613+52, ovaj oblak je nešto što do sada astronomi nisu susreli. "Ono što znamo jest da je to galaksija nevjerojatno bogata plinom. Ona ne pokazuje formiranje zvijezda kao što bismo to očekivali, vjerojatno zato što je plin previše raspršen. U isto vrijeme, predaleko je od drugih galaksija koje bi pripomogle u stvaranju zvijezda bilo kakvim bliskim susretima. Čini se da je J0613+52 i neporemećen i nerazvijen objekt. Ovo bi moglo biti naše prvo otkriće obližnje galaksije sastavljene od primordijalnog plina", poručila je Karen O’Neil, starija znanstvenica zvjezdarnice Green Bank.

STScI POSS-II; Visualization: NSF/GBO/P.Vosteen

Za sada astronomi oko ovog objekta, prve otkrivene "prazne galaksije" imaju više pitanja nego odgovora. Nadaju se neke odgovore dobiti budućim optičkim snimanjima istog objekta u različitim valnim duljinama. No, O'Neil ne isključuje da u ovom oblaku postoje zvijezde – one su možda samo toliko blijede, da ih još ne možemo vidjeti. Da je riječ o objektu s karakteristikama galaksije pokazuje još jedna izuzetna činjenica. Ovaj oblak, naime, rotira, baš kao što bi to činila klasična spiralna galaksija.