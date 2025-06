Teleskop Webb snimio "abnormalan, kaotičan i čudan" planetarni sustav

Do danas je raznim metodama i teleskopima otkriveno više od šest tisuća egzoplaneta, no tek mali je dio njih izravno opažen. Velika većina izravno snimljenih planeta izvan našeg Sunčevog sustava vrlo su vrući, temperature im se mjere u stotinama, pa i tisućama stupnjeva Celzijevih, no jedan – upravo zabilježen uz pomoć svemirskog teleskopa James Webb – značajno odudara od toga. Planet je to nazvan 14 Herculis c, oko sedam puta masivniji od Jupitera, no vrlo hladan, prosječne temperature od tek -3°C.

Sustav izvan ravnine

Što je planet hladniji, teže ga je uočiti, no instrument teleskopa Webb NIRCam, koji radi u bliskom infracrvenom spektru, uspio je snimiti ovaj hladni i neobični svijet. On se nalazi u orbiti oko zvijezde 14 Herculis unutar Mliječnog puta, udaljene 60 svjetlosnih godina od Zemlje, koja je prema dobi i temperaturi slična našem Suncu, iako nešto veća i hladnija. Planetarni sustav oko nje sastoji se od dvaju poznatih planeta, 14 Herculis b i c, koji oko nje kruže neobičnim putanjama – orbite su im, naime, otklonjene za oko 40° jedna od druge.

Velika je to rijetkost da se planeti oko zvijezde ne nalaze u približno istoj ravnini, a astronomi sada pokušavaju dokučiti kao je došlo do "izbacivanja" planeta iz nje. Jedna od hipoteza kaže kako je moguće da se tamo nalazio treći, masivniji, planet, koji je u ranoj fazi razvoja tog solarnog sustava izbačen, što je značajno poremetilo ravnotežu unutar njega.

Fotografija egzoplaneta 14 Herculis c snimljena je instrumentom NIRCam (Near-Infrared Camera) NASA-inog svemirskog teleskopa James Webb. Simbol zvijezde označava lokaciju zvijezde 14 Herculis, čija je svjetlost blokirana koronagrafom na NIRCam-u, što je prikazano kao tamni krug NASA, ESA, CSA, STScI, W. Balmer (JHU), D. Bardalez Gagliuffi (Amherst College)

U niz čudnih i neobičnih nalaza o ovom planetu uklapa se i ono što je Webb doznao o njegovoj atmosferi. Ona je neobično hladna, što je rezultat neravnoteže u njegovoj kemiji ugljika. Riječ je o pojavi u kojoj su plinovi koji sadrže ugljik, poput metana, ugljikova monoksida i ugljikova dioksida, prisutni u količinama ili međusobnim omjerima koji se ne bi očekivali prema uvjetima temperature i tlaka na planetu. Drugim riječima, nešto ih tamo proizvodi, uništava ili premješta brže nego što bi prirodne kemijske reakcije to same činile.

U ovom slučaju rezultat je to miješanja plinova unutar atmosfere. Molekule koje nastaju na višim temperaturama u donjim slojevima atmosfere vrlo se brzo prenose u hladnije, gornje slojeve. Astronomi se nadaju da će novi uvidi u 14 Herculis otvoriti novu fazu istraživanja tog neobičnog planetarnog sustava.