Hubble snimio najudaljeniju zvijezdu ikada, na 12,9 milijardi svjetlosnih godina

Ovoga tjedna objavljeno je novo veliko postignuće preko 30 godina starog svemirskog teleskopa Hubble. On je, naime, detektirao svjetlost koju je emitirala najudaljenija zabilježena zvijezda do sada, nastala tijekom prvih milijardu godina nakon nastanka svemira. Najudaljenija je to zvijezda koju su astronomi ikada snimili.

Ova je zvijezda toliko udaljena od Zemlje da je njezina svjetlost do nas putovala 12,9 milijardi godina, a danas je vidimo onakvu kakva je bila kada je svemir bio star tek 7% njegove trenutačne dobi, poručuju iz NASA-e. Na ovoj udaljenosti do sada su bili snimani samo klasteri zvijezda, ne i pojedinačne zvijezde. Dosadašnji rekord za snimanje pojedinačne udaljene zvijezde također je držao Hubble, a postavio ga je 2018. godine, snimivši svjetlost zvijezde iz doba kada je svemir bio na 30% današnje starosti.

"Kao da čitamo knjigu ispočetka"

"Obično na ovim udaljenostima cijele galaksije izgledaju kao mrlje, a u njima se stapa svjetlost više milijuna zvijezda", poručio je astronom Brian Welch, koji je sa svojim timom u Hubbleovim podacima uspio izolirati svjetlost samo jedne zvijezde. Nju su nazvali Earendel, što na staroengleskom znači "jutarnja zvijezda".

"Proučavanje ove zvijezde bit će prozor u doba svemira s kojim još nismo upoznati, ali je dovelo do ovoga što poznajemo danas. To je kao da smo čitali vrlo zanimljivu knjigu, ali smo počeli od drugog poglavlja, a sada imamo šansu vidjeti kako je sve počelo", kaže Welch.

Istraživači procjenjuju da Earendel ima najmanje 50 solarnih masa, ali da je milijunima puta sjajnija od našeg Sunca, tj. da je jedna od najmasivnijih među poznatim zvijezdama. Njezino opažanje omogućeno je gravitacijskom lećom, koja je "razvukla" svjetlost njezinog klastera, a zbog položaja ove zvijezde dodatno je povećala njezin sjaj i izdvojila ga od ostalih susjednih galaksija i klastera – pa su je astronimi zabilježili "kao kroz povećalo".

I Webb će imati posla

Astronomi kažu kako će prema ovoj zvijezdi u budućnosti usmjeriti i svemirski teleskop James Webb, kako bi potvrdili da je riječ o zvijezdi te precizno izmjerili njezinu temperaturu i sjaj. Ovaj je novi teleskop, naime, namijenjen upravo za ovakve zadaće – snimanje dubokog svemira za kakvo do sada nismo imali dovoljno kvalitetne instrumente.