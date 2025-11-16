Otkriće Perseverancea na Marsu: analiza stijene pokazala da je možda riječ o meteoritu

NASA-in rover Perseverance istražuje neobičnu stijenu "Phippsaksla" široku 80 cm, a analiza instrumentom SuperCam otkrila je visok udio željeza i nikla, što sugerira da bi se moglo raditi o meteoritu

Sandro Vrbanus nedjelja, 16. studenog 2025. u 12:28
Phippsaksla (gore lijevo) 📷 NASA/JPL-Caltech/ASU
Završila je financijska blokada američke administracije, pa iz NASA-e sada polako objavljuju "zaostala" otkrića i zanimljivosti na koje su naišli tijekom proteklih mjesec i pol. Jedno od tih je i kratka objava o mogućem pronalasku stranog tijela na površini Marsa. Njihov je marsovski rover Perseverance, naime, 19. rujna snimio neobično oblikovanu stijenu nazvane "Phippsaksla". Fotografija je nastala pomoću kamere Mastcam-Z, smještene visoko na jarbolu rovera.

Neobična stijena poznatog sastava

Stijena, široka otprilike 80 centimetara, privukla je pažnju znanstvenika te misije zbog svojeg izbočenog i izbrazdanog izgleda te šupljikave teksture, što je u kontrastu s okolnim niskim, ravnim i fragmentiranim stijenama na lokaciji gdje se Perseverance trenutačno nalazi. To je potaknulo detaljnu analizu pronađenog "stranog objekta".

Prošlotjedna analiza stijene instrumentom SuperCam otkrila je da "Phippsaksla" ima visok udio željeza i nikla. Takva elementarna kombinacija obično se povezuje s meteoritima koji nastaju u jezgrama velikih asteroida, što sugerira da je stijena formirana negdje drugdje u Sunčevom sustavu i da je na Mars stigla odatle.

Raniji pronalasci meteorita

Ovo nije prvi put da je rover naišao na "egzotičnu" stijenu na Marsu. Rover Curiosity identificirao je brojne meteorite bogate željezom i niklom tijekom proučavanja kratera Gale, uključujući metar široki meteorit "Lebanon" 2014. godine i meteorit "Cacao" uočen 2023. Također, oba Mars Exploration Rovera, Opportunity i Spirit, pronašla su metalom bogate meteorite tijekom svojih misija.

S obzirom na te činjenice, bilo je donekle neočekivano što Perseverance dosad nije uočio takve meteorite unutar kratera Jezero. Ta je lokacija slične starosti kao krater Gale i sadrži brojne manje udarne kratere, što sugerira da su meteoriti padali na dno kratera, deltu i rub kratera tijekom vremena.

Neobičan oblik i tekstura stijene 📷 NASA/JPL-Caltech/ASU
Potrebna daljnja potvrda

Perseverance je ovu potencijalnu svemirsku stijenu pronašao na vanjskoj strani kratera, na stijeni za koju se zna da je nastala uslijed udarnih procesa u prošlosti. Zbog egzotičnog sastava stijene znanstveni tim mora provesti dodatne istrage kako bi konačno potvrdio njezin status meteorita. Ako se potvrdi da je "Phippsaksla" doista meteorit, Perseverance će se napokon moći dodati na popis marsovskih rovera koji su imali priliku istraživati fragmente stjenovitih posjetitelja na Crvenom planetu.



