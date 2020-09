"Pi Zemlja", egzoplanet koji oko matične zvijezde kruži svakih 3,14 dana

"U ovim tmurnim vremenima svatko treba malo zabave", poručuju znanstvenici s MIT-a koji su u časopisu Astronomical Journal objavili rad o novom otkriću egzoplaneta. Rad je šaljivo nazvan "Pi Zemlja, planet veličine Zemlje s orbitom od 3,14 dana, iz kuhinje K2 toplo poslužen od SPECULOOS tima". Pi, naravno, na engleskom zvuči kao "pie", odnosno pita, što je ujedno i često korištena igra riječi.

Ništa šaljivoga, pak, nema u ovom otkriću. Egoplanet "Pi Zemlja" službeno se naziva K2-315b. Otkriven je analizom podataka iz misije K2 svemirskog teleskopa Kepler, a kasnije je otkriće potvrđeno sustavom teleskopa SPECULOOS (The Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars) u Čileu. Ono što je dovelo do toga da se znanstvenici poigraju riječima jest činjenica da se ovaj planet oko svoje matične zvijezde kreće u vrlo preciznoj orbiti, koja je duga tek 3,14 zemaljskih dana.

Sličan Zemlji, ali opet vrlo različit

Planet je sastavom i veličinom vrlo sličan Zemlji, tek je 5% manji i 20% lakši od nje, a orbitira oko hladne patuljaste zvijezde, mase tek oko jedne petine našeg Sunca. Orbita "Pi Zemlje" je stoga vrlo uska, a ona se kreće brzinom od oko 81 kilometra u sekundi. I 2017., kada je prvi puta snimljen, i sada, ovaj planet održava precizan ritam od 3,14 dana za jednu orbitu.

Temperatura na njegovoj površini je oko 177°C, pa se procjenjuje da nije pogodan za nastanak života. Sustav K2-315 s patuljastom zvijezdom i najmanje jednim planetom nalazi se na udaljenosti od oko 185 svjetlosnih godina od Zemlje.