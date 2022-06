Potencijalno najopasniji asteroid za Zemlju uklonjen s liste prijetnji

Asteroid 2021 QM1 otkriven je 28. kolovoza prošle godine u zvjezdarnici Mount Lemmon u američkoj saveznoj državi Arizoni. Isprva se nije činio nimalo posebnim, no daljnja su opažanja izazvala zabrinutost kod astronoma. Naime, rani izračuni njegove putanje pokazali su da bi se kroz trideset godina mogao naći opasno blizu Zemlji, a svako daljnje opažanje i mjerenje samo su povećavali rizik. Posljednji podaci pokazivali su da bi ovaj 50-metarski asteroid mogao u Zemlju udariti 2. travnja 2052. godine.

Težak za promatranje

Potom se dogodio nesretan splet okolnosti, kažu iz Europske svemirske agencije. Osim što se u mjesecima nakon prvih opažanja ovaj asteroid udaljavao od Zemlje, na nekoliko je mjeseci bio između Zemlje i Sunca, pa je promatranje bilo gotovo nemoguće. Kada je izišao iz te zone, već je postao pretaman da bi ga se moglo s lakoćom pratiti. Povrh toga, u pozadini se na nebu nalazi i Mliječna staza, pa je praćenje ovog asteroida predstavljalo poseban izazov astronomima Vrlo velikog teleskopa (Very Large Telescope, VLT) u Europskom južnom opservatoriju u Čileu.

ESA Very Large Telescope

No, astronomi su uspjeli otkloniti "šum" sa snimaka i 24. svibnja "uhvatili" su 2021 QM1. U tom trenutku bio je to najslabije osvijetljeni asteroid ikada uspješno snimljen sa Zemlje, čak 250 milijuna puta tamniji od najtamnijih zvijezda vidljivih golim okom. Prividna magnituda bila mu je 27 (a podsjetimo se, što veća magnituda, to je objekt slabije vidljiv).

Uspješno opažanje asteroida 2021 QM1 prošloga mjeseca dalo je astronomima priliku i da dodatno preciziraju njegovu orbitu i prilagode svoje kalkulacije. One su pokazale da se putanje ove svemirske stijene i Zemlje ipak neće ukrstiti u narednih najmanje stotinu godina. Time je potvrđeno kako 2021 QM1 više ne predstavlja opasnost, pa je uspješno skinut s vrha liste potencijalno riskantnih asteroida, gdje se nalazio proteklih mjeseci. Na tom popisu i dalje ostaje 1377 asteroida, s različitim procjenama rizika.

2021 QM1, najslabije vidljiv asteroid ikada snimljen, zabilježen je pomoću Very Large Telescopea

Dan asteroida 30. lipnja

Ove vijesti objavljene su neposredno prije današnjeg Svjetskog dana asteroida, koji se obilježava 30. lipnja, a kojem je cilj podići javnu svijest o rizicima udara asteroida u naš planet. Datum je odabran zbog Tunguske eksplozije, koja se dogodila 30. lipnja 1908. godine, koja i dalje nije u potpunosti razjašnjena, ali se pripisuje padu ovećeg asteroida ili kometa.

VIDEO: kako astronomi smanjuju rizik povezan s asteroidima