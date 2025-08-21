Svemirski teleskop James Webb otkrio Uranov novi, 29. mjesec

Najmoćniji svemirski teleskop uočio je dosad nepoznati satelit promjera svega deset kilometara u orbiti Urana. Zbog svoje veličine i slabog sjaja bio je nevidljiv čak i sondi Voyager 2 izbliza

Znanstveni tim predvođen Southwest Research Institutom (SwRI) identificirao je dosad nepoznati mjesec u orbiti oko Urana koristeći podatke sa svemirskog teleskopa James Webb. Ovo otkriće, temeljeno na promatranjima od 2. veljače ove godine, povećava broj poznatih Uranovih satelita na 29. Podaci su trenutačno označeni kao znanstveni rad u nastajanju i tek trebaju proći recenziju, no detalje otkrića već je objavila NASA na svojem blogu.

Nije ga snimio ni Voyager

"Ovaj je objekt uočen u nizu od 10 dugih ekspozicija, svaka u trajanju od 40 minuta, snimljenih kamerom za blisko infracrveno područje (NIRCam)", izjavila je Maryame El Moutamid, vodeća znanstvenica u Odjelu za znanost i istraživanje Sunčevog sustava pri SwRI. "Riječ je o malenom mjesecu, ali značajnom otkriću, nečemu što ni NASA-ina svemirska sonda Voyager 2 nije vidjela tijekom svog preleta prije gotovo 40 godina".

Procjenjuje se da novootkriveni mjesec ima promjer od samo deset kilometara, pod pretpostavkom da ima sličnu refleksivnost (albedo) kao i drugi mali Uranovi sateliti. Upravo ta sićušna veličina vjerojatno ga je učinila nevidljivim za Voyager 2 i ostale teleskope koji su ranije promatrali sedmi planet od Sunca.

NASA, ESA, CSA, STScI, M. El Moutamid (SwRI), M. Hedman (University of Idaho)

Novi mjesec je 14. član složenog sustava malih satelita koji kruže unutar orbita najvećih Uranovih mjeseca: Mirande, Ariela, Umbriela, Titanije i Oberona. Nalazi se na udaljenosti od oko 56.000 kilometara od središta Urana, a njegova gotovo kružna putanja smještena je između orbita Ofelije i Bianke. Znanstvenici smatraju da takva orbita sugerira da je vjerojatno i nastao blizu svoje trenutne lokacije.

Kaotična povijest sustava

"Nijedan drugi planet nema toliko malih unutarnjih mjeseca kao Uran, a njihovi složeni međusobni odnosi s prstenovima upućuju na kaotičnu povijest koja briše granicu između sustava prstenova i sustava mjeseca", rekao je Matthew Tiscareno s Instituta SETI, član istraživačkog tima. Dodao je kako je novi mjesec manji i mnogo bljeđi od najmanjeg dosad poznatog unutarnjeg mjeseca, što ukazuje na mogućnost otkrivanja još veće složenosti u budućnosti.

Službeno ime za novopronađeni mjesec morat će odobriti Međunarodna astronomska unija (IAU), vodeće tijelo za dodjelu službenih imena astronomskim objektima. Svi Uranovi mjeseci tradicionalno se nazivaju po likovima iz djela Williama Shakespearea i Alexandera Popea, pa se može očekivati da će i ovaj novi biti imenovan na sličan način.