Svemirski teleskop Webb je u funkciji, a čak i probne fotografije zapanjuju

Kontrola misije svemirskog teleskopa James Webb za 12. srpnja najavila je konferenciju za medije na kojoj će biti objavljena i prva skupina fotografija najnaprednijeg svemirskog teleskopa u povijesti. Znanstvenici iz NASA-e već govore kako je riječ o revolucionarnom pogledu na duboki svemir, kakav nikada do sada nismo imali, ali i kako su mogućnosti Webba nadmašile sva njihova očekivanja.

Kao pripremu za ovaj povijesni događaj, NASA je objavila jednu snimku nastalu uređajem koji nije primarno namijenjen fotografiranju svemira u znanstvene svrhe. Riječ je o senzoru za fino usmjeravanje teleskopa (Fine Guidance Sensor), razvijenome u Kanadskoj svemirskoj agenciji. On se koristi za pronalaženje meta i precizno usmjeravanje glavnog zrcala te se njegove snimke u pravilu ne čuvaju niti se sve šalju na Zemlju, kako bi se smanjio protok podataka prema teleskopu.

Visoka razina detalja

No, tijekom svibnja obavljen je proces testiranja stabilnosti teleskopa, tijekom kojeg je ovaj senzor unutar 32 sata snimio 72 fotografije dugom ekspozicijom. One su snimljene bez filtera boje, pa se ne mogu koristiti za znanstvenu analizu galaksija, no to ne znači da su beskorisne. Kolaž ovih snimki najdublja je snimka svemira koju je javnost do sada vidjela. Na njoj možemo vidjeti neke od najtamnijih svemirskih objekata ikada snimljenih, upravo onakvih kakve će Webb promatrati u svojoj prvoj godini rada, pa je zbog toga odlučeno da se i ova "gruba" fotografija pusti u javnost.

Zvijezda HD147980 kao središnji objekt te brojne zvijezde i galaksije u pozadini NASA, CSA, FGS

Više fascinantnih fotografija u punom spektru boja i veće rezolucije svakako očekujemo sljedećega tjedna. Znanstvenici koji su prvi vidjeli službene fotografije pristigle s Webbovih glavnih kamera, izjavili su nedavno kako su im one "natjerale suze na oči". Pripremite, dakle, maramice, pa sljedećeg utorka oko 16:30 sati posjetite ove stranice – pratit ćemo objavu prvih fotografija uživo.