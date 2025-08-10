Teleskop Webb uočio plinovitog diva pored nama bliske zvijezde

Novi podaci s teleskopa James Webb ukazuju na postojanje plinovitog diva mase Saturna u nastanjivoj zoni najbližeg zvjezdanog sustava Alpha Centauri, no njegovo je postojanje još potrebno potvrditi

Sandro Vrbanus nedjelja, 10. kolovoza 2025. u 23:30
Umjetnički prikaz 📷 NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt (Caltech/IPAC)
Umjetnički prikaz NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt (Caltech/IPAC)

NASA je objavila nova zanimljiva otkrića pri kojima im je od neprocjenjive važnosti svemirski teleskop James Webb. Pomoću njega su, naime, pronašli snažne dokaze o postojanju divovskog planeta koji kruži oko zvijezde u zvjezdanom sustavu Alpha Centauri. Udaljen "samo" četiri svjetlosne godine od nas, ovaj trostruki zvjezdani sustav dugo je bio atraktivna "meta" kad je riječ o potrazi za nastanjivim svjetovima izvan našeg Sunčevog sustava.

U nastanjivoj zoni, ali…

Sustav Alpha Centauri sastoji se od binarnog sustava zvijezda sličnih Suncu, Alpha Centauri A i Alpha Centauri B, te crvenog patuljka Proxima Centauri. Iako su ranije potvrđena tri planeta oko Proxime Centauri, potraga za svjetovima oko zvijezda A i B pokazala se iznimno izazovnom. Ako se postojanje novog planeta potvrdi, bio bi to najbliži planet Zemlji koji kruži unutar nastanjive zone zvijezde slične Suncu. Međutim, znanstvenici ističu da on ne bi mogao podržavati život kakav poznajemo, s obzirom na to da je riječ o plinovitom divu.

Snimke teleskopa DSS, Hubble i Webb 📷 NASA, ESA, CSA, STScI, DSS, A. Sanghi (Caltech), C. Beichman (NExScI, NASA/JPL-Caltech), D. Mawet (Caltech); Image Processing: J. DePasquale (STScI)
Snimke teleskopa DSS, Hubble i Webb NASA, ESA, CSA, STScI, DSS, A. Sanghi (Caltech), C. Beichman (NExScI, NASA/JPL-Caltech), D. Mawet (Caltech); Image Processing: J. DePasquale (STScI)

"S obzirom na blizinu ovog sustava, svaki pronađeni egzoplanet ponudio bi nam najbolju priliku za prikupljanje podataka o drugim planetarnim sustavima. Ipak, ovo su nevjerojatno zahtjevna promatranja, čak i za najmoćniji svemirski teleskop, jer su zvijezde vrlo sjajne, bliske i brzo se kreću nebom", izjavio je Charles Beichman iz NASA-inog Laboratorija za reaktivni pogon (JPL) i vodeći autor ovog istraživanja. Zbog specifičnosti cilja, operativni tim teleskopa Webb morao je razviti prilagođeni plan promatranja, što se na kraju pokazalo uspješnim.

Misterij "nestalog planeta"

Prva promatranja obavljena su u kolovozu 2024. godine korištenjem koronagrafa na Webbovom instrumentu MIRI kako bi se blokirala svjetlost zvijezde Alpha Centauri A. Iako je dodatna svjetlost obližnje zvijezde Alpha Centauri B komplicirala analizu, tim je uspio poništiti svjetlost obiju zvijezda i otkriti objekt preko 10.000 puta tamniji od zvijezde A. Međutim, dodatna promatranja u veljači i travnju ove godine nisu uspjela ponovno uočiti isti objekt, što je stvorilo svojevrsni misterij "nestalog planeta".

Kako bi riješili tu zagonetku, znanstvenici su se okrenuli računalnim modelima. "Simulirali smo milijune potencijalnih orbita, uključujući saznanja stečena kada smo vidjeli planet, kao i kada nismo", rekao je Aniket Sanghi s Caltecha. U simulacije su uključili i ranije opažanje iz 2019. godine s Vrlo velikog teleskopa (VLT) Europskog južnog opservatorija. Modeli su pokazali da se u polovici mogućih orbita planet pomaknuo preblizu svojoj zvijezdi te nije mogao biti vidljiv Webbu tijekom promatranja 2025. godine.

Snimke teleskopa Webb 📷 NASA, ESA, CSA, STScI, A. Sanghi (Caltech), C. Beichman (NExScI, NASA/JPL-Caltech), D. Mawet (Caltech); Image Processing: J. DePasquale (STScI)
Snimke teleskopa Webb NASA, ESA, CSA, STScI, A. Sanghi (Caltech), C. Beichman (NExScI, NASA/JPL-Caltech), D. Mawet (Caltech); Image Processing: J. DePasquale (STScI)

Potrebna potvrda

Na temelju svjetline objekta i simulacija orbite, istraživači sada vjeruju da bi se moglo raditi o plinovitom divu mase približne Saturnovoj, koji se kreće eliptičnom putanjom na udaljenosti od jedan do dva puta većoj od udaljenosti između Zemlje i Sunca. "Ako se potvrdi, ovaj potencijalni planet označio bi novu prekretnicu. Od svih izravno snimljenih planeta, ovaj bi bio najbliži svojoj zvijezdi. Njegovo samo postojanje u sustavu dviju bliskih zvijezda izazvalo bi naše razumijevanje o tome kako planeti nastaju i opstaju u kaotičnim okruženjima", zaključio je Sanghi.

Potvrda otkrića učinila bi ovaj planet jednim od ključnih kad je riječ o budućim istraživanjima egzoplaneta. Do sredine 2027. godine trebao bi biti lansiran svemirski teleskop Nancy Grace Roman, opremljen upravo kako bi bolje mogao snimiti ovakve sustave te omogućiti prikupljanje podataka o veličini i reflektivnosti direktno opaženih egzoplaneta. Najnoviji rezultati istraživanja o ovom "nestajućem" planetu prihvaćeni su za objavu u dva znanstvena rada u časopisu The Astrophysical Journal Letters.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi