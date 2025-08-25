Webb demantira Hubble: najudaljenija zvijezda možda nije sama

Novi podaci dobiveni pomoću svemirskog teleskopa James Webb sugeriraju da Earendel, nebesko tijelo za koje se vjerovalo da je najudaljenija ikad promatrana zvijezda, zapravo može biti zvjezdani klaster

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. u 06:30
JWST: Galaksija Sunrise Arc i Earendel u njoj 📷 NASA, ESA, CSA
JWST: Galaksija Sunrise Arc i Earendel u njoj NASA, ESA, CSA

Ono što su astronomi dosada smatrali najudaljenijom pojedinačnom zvijezdom ikad opaženom teleskopima, možda je pogrešno klasificirano. Pokazuju to novi podaci dobiveni pomoću NASA-inog svemirskog teleskopa James Webb, koji je svoje instrumente nedavno bio okrenuo prema nebeskom tijelu Earendel. Nazvan prema staroengleskoj riječi za "jutarnju zvijezdu", Earendel vjerojatno nije jedan kozmički objekt već klaster zvijezda formiranih iz istog oblaka plina i prašine, međusobno usko povezanih gravitacijom.

Earendel je 2022. godine otkrio svemirski teleskop Hubble, a tada se smatralo da je riječ o zvijezdi nastaloj oko 900 milijuna godina nakon Velikog praska. Ipak, prema novoj studiji objavljenoj u časopisu The Astrophysical Journal, astronomi su iskoristili teleskop Webb kako bi ponovno promotrili ovaj drevni objekt. Analiza je otkrila da se spektralne značajke Earendela podudaraju s karakteristikama zvjezdanih skupova poznatih kao globularni skupovi (klasteri).

Novi pogled na Earendel

Koristeći arhivske spektroskopske podatke s Webbovog bliskog infracrvenog spektrografa (NIRSpec), tim je uspio precizno izmjeriti udaljenost galaksije u kojoj se Earendel nalazi. Potvrdili su da objekt potječe iz razdoblja kada je svemir bio star tek nešto manje od milijardu godina. Znanstvenici su zatim modelirali svjetlost koju Earendel proizvodi i usporedili je sa svjetlošću drugog obližnjeg skupa, nazvanog 1E 0102.  

Hubbleova snimka galaksije Sunrise Arc i "zvijezde" Earendel 📷 NASA, ESA, B. Welch (JHU), D. Coe (STScI), A. Pagan (STScI)
Hubbleova snimka galaksije Sunrise Arc i "zvijezde" Earendel NASA, ESA, B. Welch (JHU), D. Coe (STScI), A. Pagan (STScI)

Rezultati su pokazali da su karakteristike oba objekta u skladu s time da su oni zapravo zvjezdani klasteri, a ne pojedinačne zvijezde. Procjenjuje se da su oba skupa stara između 30 i 150 milijuna godina te da sadrže vrlo malo teških elemenata, znatno manje od našeg Sunca. To je u skladu s odnosom između starosti i metalnosti koji su astronomi primijetili kod drevnih zvjezdanih skupova koji se nalaze bliže Zemlji.

Proučavanje ranog svemira

Galaksija Sunrise Arc, vidljiva zahvaljujući snažnom učinku gravitacijske leće, pruža astronomima rijetku priliku za proučavanje formiranja zvijezda u vrlo ranom svemiru. Budući da se zvjezdani skupovi iz ovog ranog razdoblja rijetko proučavaju na tako velikim udaljenostima, rad ovog tima ponudio je jedinstven uvid u njihove karakteristike i možda dao novo objašnjenje prirode kozmičkog objekta Earendel.

Ovo istraživanje ujedno demonstrira kako podaci dobiveni Webbovom spektrografskom opremom mogu otkriti nove načine proučavanja najranijih nebeskih objekata. Analiza svjetlosti udaljenih skupova poput Earendela ključna je za razumijevanje procesa koji su oblikovali prve galaksije i zvijezde nakon Velikog praska, poručuju astronomi.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi