Znanstvenici vjeruju da imaju prvi meteorit koji je potekao – sa Zemlje

Nešto više od pola kilograma težak meteorit, pronađen u Maroku, prema novim bi podacima mogao biti prvi meteorit koji su ljudi pronašli, a da je na Zemlju stigao iz svemira – i to nakon dugotrajnog "kružnog putovanja". Naime, ovaj je meteorit proučila jedna skupina znanstvenika i proglasila ga prvim "zemaljskim meteoritom", onim koji je potekao s našeg planeta, proveo možda i 10.000 godina u svemiru, pa se potom vratio na Zemlju u obliku svemirskog meteorita.

Kozmički "bumerang"

Na ovaj zaključak ih je naveo neobični sastav samog meteorita – on se, naime, podudara sa sastavom vulkanskih stijena na Zemlji. No, kako ne bi bilo ništa čudno naći kamen zemaljskoga porijekla na našem planetu, bilo je potrebno potvrditi i da je on zaista stigao iz svemira.

Do toga se došlo dodatnom analizom, koja je pokazala da su određeni elementi unutar meteorita izmijenjeni pod dugotrajnim utjecajem kozmičkog zračenja. Pretvoreni su u svoje izotope, čija visoka koncentracija nije mogla nastati kroz uobičajene procese koje vidimo na Zemlji. Koncentracija izotopa (primjerice 10Be, 3He i 21Ne) viša je nego u zemaljskom tlu, ali niža od one u "normalnim" meteoritima – pa je iz tog razloga i zaključeno kako je riječ o vrlo neuobičajenoj pojavi.

Na temelju tih podataka istraživači zaključuju da je meteorit Northwest Africa 13188 (NWA 13188) u prošlosti bio odlomljen od Zemlje, kao rezultat udara nekog velikog i snažnog asteroida. Proveo je, za meteor, kratko vrijeme u svemiru (procijenjeno na 2 do 10 tisuća godina), kružio Sunčevim sustavom, pa se potom spletom okolnosti vratio na matični planet. Da je riječ o takvoj sudbini, potvrđuje još jedan dokaz – kora meteorita, nastala taljenjem površine prilikom vatrenog ulaska u Zemljinu atmosferu.

Potrebna dodatna ispitivanja

NWA 13188 su vjerojatno pronašli marokanski beduini, da bi on nešto kasnije, 2018. godine, završio u rukama jednog preprodavača. U konačnici ga je na izložbi u Parizu kupio Albert Jambon, profesor s tamošnjeg sveučilišta Sorbonne. Zbog neformalnog načina pronalaska nije sasvim jasno kada je meteorit i gdje točno pao, no znanstvenici vjeruju da ga se može povezati s nekim od davno nastalih kratera u Sahari.

Istraživanje, koje daje zaključak da je riječ o prvom otkrivenom zemaljskom meteoritu, predstavljeno je ovoga mjeseca na geokemijskoj konferenciji Goldschmidt 2023 u Lyonu. Meteorit NWA 13188 će nedvojbeno biti predmetom novih analiza, prije svega one koja će utvrditi njegovu starost – pa će tek tada, ali i nakon objave recenziranog znanstvenog rada, biti moguće potvrditi da je zaista riječ o komadu Zemlje koji se na nju vratio poput "bumeranga".