Airbus pronašao novu moguću primjenu i kupca za svoje eVTOL letjelice

Električna multirotorska letjelica CityAirbus NextGen već je godinama u razvoju, za sada smo vidjeli tek njezine koncepte za zračne taksije, no Airbus je sada dogovorio i još jedan smjer razvoja

Uz mnogo startupa u području eVTOL avijacije, koji razvijaju različite koncepte zračnih taksija ili putničkih dronova, u istu se avanturu prije nekoliko godina upustio i Airbus, sa svojom podružnicom Airbus Helicopters. Oni također rade na letećem multirotorskom električnom prijevoznom sredstvu za prijevoz putnika, s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja. Do sada smo od njih vidjeli tek koncepte i čuli najave o mogućim prvim letovima prototipa tijekom ove godine. No, sve je to bilo zasnovano na ideji da će njihova aktualna letjelica, CityAirbus NextGen, služiti kao leteći taksi.

Multirotorska hitna pomoć

Protekloga tjedna, pak, stigla je informacija iz Airbusa, koji – kako se čini – radi zaokret u pogledu namjene svoje eVTOL letjelice. S norveškom zračnom hitnom službom potpisali su ugovor o partnerskoj suradnji, prema kojem će razvijati letjelicu za upotrebu u svrhe hitnog zračnog prijevoza pacijenata. U Norveškoj se u te svrhe trenutačno koriste klasični helikopteri, a Airbus i Norvežani smatraju da bi upravo integracija eVTOL-a u tu flotu bila logična.

Postoji, kažu, cijeli niz scenarija, specifičnih za Norvešku, u kojima bi prednosti takvih letjelica došle do izražaja. Multirotori bi služili kao nadopuna helikopterima i koristili bi se u situacijama kada teren ili drugi uvjeti to zahtijevaju. "eVTOL je u stanju donijeti dodatne mogućnosti hitnim službama, primjerice prevesti medicinske specijaliste na mjesto nesreće, ili pak prevoziti organe s jednog mjesta na drugo", kažu iz norveške Zaklade za zračne hitne službe.

CityAirbus NextGen

Airbusov će prvi zadatak biti ispitati trenutačno stanje hitnog zračnog prijevoza, potom simulirati scenarije koji bi zahtijevali zračni prijevoz multirotorskom eVTOL letjelicom. Tako dobivene informacije poslužit će im kao temelji za daljnji razvoj svoje letjelice i njezinu integraciju u norvešku flotu zračne hitne službe.