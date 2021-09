Airbus predstavio svoj električni leteći taksi - CityAirbus

Airbus ovoga tjedna održava svoju prvu konferenciju o budućnosti avijacije, Airbus Summit. Na njoj se govori o prelasku industrije na ekološka rješenja, uvođenju novih tipova goriva, električnih pogona, letjelica potpuno nove generacije i slično, a jedna od najava je i razvoj nove generacije eVTOL zračnog taksija CityAirbus. Ova letjelica zamišljena je kao leteći taksi s mogućnošću prijevoza do četiri osobe, potpuno na električni pogon, a svoju bi primjenu trebala naći u gradskim okruženjima i za razne slične namjene.

Airbus ističe kako je na svojim dosadašnjim demo jedinicama eVTOL vozila obavio gotovo 250 letova, pri čemu su one preletjele oko 1.000 kilometara. Uz testove u zračnim tunelima i računalne simulacije to je bilo dovoljno za razvoj ovog koncepta, CityAirbus NextGen, koji je službeno druga generacija njihovog putničkog električnog drona. Trenutačno je u tijeku faza dizajna završnih detalja, a prvi let prototipa očekuje se 2023. godine.

CityAirbus će imati mogućnost leta brzinom krstarenja od 120 km/h, a domet s jednim punjenjem baterija bit će mu oko 80 kilometara. Kako bi bio prilagođen urbanom okruženju, inženjeri su posebnu pozornost posvetili smanjenju razine buke, koja će biti ispod 65 dB u letu i ispod 70 dB prilikom slijetanja. To će omogućiti poseban dizajn rotora, kojih je osam, potom fiksna krila i rep oblika slova V, koji tvore jedinstvenu geometriju i raspored pogonskih jedinica na letjelici. Njega možete vidjeti i na priloženim slikama.

"Airbus je uvjeren da su pravi izazovi vezani za integraciju u urbana okruženja, prihvaćanje od strane javnosti, kao i u području automatiziranja upravljanja prometom, jednako kao i u području tehnologije vozila i poslovnim modelima. Na svim tim područjima radimo kako bismo društvu isporučili sigurne, održive i potpuno integrirane usluge", poručio je prvi čovjek kompanije Airbus Helicopters, Bruno Even.