Poletio je prototip nadzvučnog zrakoplova Boom Supersonica

Iz američke kompanije Boom Supersonic pohvalili su se da je njihov prvi zrakoplov odradio uspješan pokusni let. Bio je to testni prototip XB-1, umanji razvojni primjerak budućeg nadzvučnog putničkog zrakoplova Overture, koji ima za cilj testirati dizajn i tehnologije razvijene za nadzvučne zrakoplove nove generacije.

Pokusni let obavljen je 22. ožujka u zračnoj i svemirskoj bazi Mojave, smještenoj u istoimenoj pustinji u Kaliforniji. 19 metara dugi testni zrakoplov XB-1 vinuo se tek oko 2,1 kilometar u visinu, letio 12 minuta, postigavši pritom najvišu brzinu od 440 km/h. Malen je to, ali vrlo značajan korak u razvoju nove letjelice, koja će, jednom kad bude dovršena, biti i prvi nadzvučni zrakoplov u povijesti, razvijen u potpunosti nezavisno, privatnim novcem.

Testna platforma

Prototip XB-1 izrađen je od kompozitnih materijala, s naprednom avionikom i aerodinamikom, a ima i pogon kakav će pokretati finalni zrakoplov do nadzvučnih brzina. Sve te tehnologije bit će testirane upravo na ovakvim prototipima prije nego se započne s izradom zrakoplova pune veličine.

Kao i kod Concordea, ili nedavno predstavljenog NASA-inog modela X-59 Quesst, i Overture će pilotima nuditi tek ograničeno vidno polje, pa stoga Boom Supersonic razvija digitalni sustav. On će im dati pogled na ono što inače ne vide iz kabine – primarno pistu – kroz tehnologiju proširene stvarnosti, bez potrebe za, primjerice, pokretnim nosom kao kod Concordea.

U Boom Supersonicu imaju cilj da njihov Overture, dakle dovršeni komercijalni nadzvučni mlažnjak, poleti do kraja desetljeća. Za sada za njega već imaju 130 narudžbi avioprijevoznika, kao što su American Airlines, United Airlines i Japan Airlines. Plan je izraditi mlažnjak koji će brzinom do 1,7 Macha moći prevoziti između 64 i 80 putnika, ovisno o konfiguraciji kabine. Pritom će se mu motori raditi na do 100% održivo avionsko gorivo.