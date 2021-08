Brazilski Embraer testirao svoj električni demo zrakoplov

Brazilski proizvođač zrakoplova Embraer predstavio je prošloga tjedna svoju ekološku inicijativu u sklopu koje ima cilj do 2040. godine postati potpuno ugljično neutralna kompanija. Plan održivog razvoja s naglaskom na ekologiju uključuje transformaciju poslovanja, ali i proizvodnju zrakoplova koji nemaju štetan utjecaj na okoliš. Njihova će strategija ići u tri smjera: razvijat će zrakoplove s motorima na ekološki prihvatljiva goriva, zatim hibridne, ali i potpuno električne zrakoplove.

Prvi korak bit će početak prelaska na održiva goriva (Sustainable Aviation Fuel, SAF) već ove godine, sav daljnji razvoj kompanije od sljedeće godine morat će biti takav da ne generira dodatne emisije ugljika, a do kraja desetljeća kompanija planira funkcionirati isključivo na energiji dobivenoj iz obnovljivih izvora. S elektrifikacijom pogona također će se početi vrlo brzo, dok je plan kompanije do 2026. godine priključiti se mnogima koji do tada najavljuju lansirati putničke eVTOL letjelice na električni pogon (kolokvijalno rečeno, leteće taksije).

Prerađeni poljoprivredni avion

U skladu s ovim planom nedavno je u sjedištu Embraera u São Paulu započelo testiranje prvog potpuno električnog demo zrakoplova razvijenoga u Brazilu. Inovativni električni pogon koji je ugrađen u ovaj maleni avion još je u ranoj fazi razvoja. U prvim letovima s posadom inženjeri su se fokusirali na snagu motora, performanse zrakoplova, kontrolu nad njime i upravljanje temperaturama. Podatke dobivene u prvim pokusnim letovima uspoređivali su s onima iz ranije obavljenih računalnih simulacija, testova u laboratoriju i ostalim aktivnostima "na tlu", koje su se odvijale od druge polovice 2019. godine, kada je projekt pokrenut.

Prvi let bio je velik korak naprijed u razvoju električnih putničkih zrakoplova. Kao pokusni zrakoplov poslužio je njihov model EMB-203 Ipanema, inače poljoprivredni avion koji se u Embraeru proizvodi od 1970. godine. Isti taj model je, podsjećaju iz brazilske kompanije, vrlo bitan dio njihove povijesti, a bio je i prvi zrakoplov koji je, još 2004. godine, certificiran za let na etanolu, načinjenom iz potpuno obnovljivih izvora.