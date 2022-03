Budući piloti upravljat će s više zrakoplova odjednom, a da se neće micati sa zemlje

Tijekom sljedećeg desetljeća ili dva, autonomni zrakoplovi postat će sveprisutni, preuzimajući industrijske poslove koji su preteški za ljude i prevozeći teret između logističkih čvorišta. Ovisno o prihvaćanju javnosti, ovi bi "roboplani" također mogli prevoziti putnike po gradovima, najavljuje američka udruga Aerospace Industries Association (AIA).

U igri su milijarde

Tržište samoletećih zrakoplova rasti 25% godišnje i da će do 2040. dosegnuti vrijednost od 325 milijardi dolara, predviđa novo istraživanje AIA-e i konzultantske tvrtke Avascent. To uključuje sve, od zrakoplova za vertikalno polijetanje i slijetanje (VTOL), preko malih turboelisnih i regionalnih mlažnjaka, sve do većih teretnih i putničkih zrakoplova.

Boeing je uložio stotine milijuna dolara u autonomne leteće taksije

Da bi im to uspjelo, deseci startupa već su za svoje misije autonomnih letova prikupile popriličan novac, otprilike sedam milijardi dolara.

Veliki igrači

Jedan od vodećih igrača svakako je Wisk Aero, zajednički pothvat Boeinga i Kitty Hawka koji predstavlja šestu generaciju svoje letjelice, ozbiljnog kandidata za certificirani autonomni taksi u SAD-u, o čemu je već pisano u Bugu. Pisali i o uspjehu Xwinga, čija je tehnologija autopilota sposobna s Cessnom odraditi cijeli let, s rulanjem, polijetanjem i slijetanjem.

U igri je i Reliable Robotics. Tvrtka koja razvija automatizirane sustave zrakoplova ove će godine pokrenuti komercijalne teretne letove pokretane naprednom automatizacijom. Oni žele izgraditi čvrste temelje za prijelaz na letove s daljinskim upravljanjem i pritom intenzivno surađuju s vodećim prijevoznicima tereta koji u svoje flote žele integrirati sustave s daljinskim upravljanjem.

Projekt autonomne letjelice tvrtke Reliable Robotics

Promjena uloge pilota

Proizvođači električnih VTOL-ova kao što su Joby Aviation, Archer i Lilium zasad planiraju pokrenuti usluge zračnog taksija s ljudskim pilotima, ali ih s vremenom i oni namjeravaju ukloniti iz kabina. Dakako, stoji u prethodno spomenutom izvještaju AIA-e, to ne znači da ljudi neće biti uključeni u letove zrakoplova.

U autonomnom letu nema ništa bespilotno, kažu autori izvještaja, stvar je u tome da će ubuduće ljudi mnogo više biti promatrači nego upravljači. S druge strane, predviđa se da će se do 2040. otvoriti čak 100.000 radnih mjesta za podršku autonomnom zrakoplovstvu, od inženjeringa, preko izrade i održavanja softvera, do logistike.

Utrenirati pilote koji će sa zemlje istovremeno upravljati putanjama više zrakoplova nije najteži zadatak. Teže je složiti automatizirane sustave koji će zadovoljiti trenutne sigurnosne standarde FAA. Regulatorna pitanja ponekad su teža od onih tehničkih.