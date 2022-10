Čak su tri koncepta letećih taksija otkrivena ovih dana

Unatoč nedavno najavljenom gašenju kompanije Kitty Hawk, što je nekima signaliziralo da leteći eVTOL taksiji nemaju budućnost, mnogi drugi nastavljaju s njihovim razvojem. Samo u proteklih tjedan dana otkrivena su tri koncepta vrlo sličnih letjelica iste namjene. Zračni prijevoz putnika dronovima, eVTOL letjelicama i/ili letećim automobilima, dakle, nije izgubio zamah – pitanje je samo kada će ga netko prvi komercijalizirati.

Wisk Aero (SAD)

Od tri nova projekta najdalje je za sada otišao Wisk Aero, startup koji je bio zajednički projekt Kitty Hawka i Boeinga. Oni su predstavili šestu generaciju svojeg letećeg taksija za četiri osobe, i to s mogućnošću autonomnog leta. Tvrde da je njihova, već potpuno funkcionalna, letjelica najnaprednija tog tipa na svijetu i prvi je kandidat za dobivanje certifikata američke agencije za avijaciju FAA za jedan autonomni eVTOL.

Kažu kako je ovaj model u stanju letjeti brzinom od 222 km/h, dolet, a uz plafon leta do 1,2 kilometra trebao bi biti u stanju s jednim punjenjem baterije "dobaciti" do 145 kilometara. Osim same letjelice, Wisk razvija i sustave autopilota, izbjegavanja sudara te upravljanja flotom letjelica kako bi one mogle pružati usluge prijevoza na zahtjev. Letjelicu pogoni 12 zakretnih propelera, tako da ona polijeće i uzlijeće vertikalno, ali horizontalno leti uz pomoć uzgona stvorenog na krilima. Cilj im je da ona bude dovoljno jeftina i efikasna kako bi trošak leta bio 3 dolara po putniku po milji.

Vertical Aerospace (Velika Britanija)

Britanska kompanija Vertical Aerospace objavila je uspješan prvi test svojeg prototipa letećeg taksija VX4, za koji planiraju dobiti certifikate tijekom 2025. godine. Ovdje je riječ o sličnom konceptu i konfigurciji rotora i krila kao kod Wiska, no Britanci su s razvojem tek u fazi prototipa koji se može nakratko odlijepiti od tla.

Vertical Aerospace VX4

Plan je da VX4 također prevozi do 4 putnika, ali će morati imati i pilota. Doseg će mu biti oko 160 kilometara, uz krstareću brzinu od 240 te najvišu od 320 km/h. Proizvođač kaže kako već ima iskaz interesa za barem 1.400 primjeraka ove letjelice, i to od velikih svjetskih aviokompanija. Prva od njih, American Airlines, najavila je da će uplatiti i predujam za 50 komada.

SkyDrive (Japan)

Japanski SkyDrive također se prošloga tjedna pohvalio s novim postignućem, ali tek s konceptom. Njihov eVTOL model SD-05 za sada je još u razvoju, a plan je da poleti i bude potpuno funkcionalan do izložbe Expo 2025 u Osaki. Ovdje je riječ o električnom letećem dvosjedu, koji treba pilota, a i doseg mu je značajno skromniji – iznosi tek 10-ak kilometara uz najvišu brzinu od 100 km/h (no, tvorci napominju da bi se specifikacije još mogle promijeniti).

SkyDrive SD-05

Osim prijevoza putnika i izbjegavanja gužve na kratkim gradskim relacijama, SD-05 mogao bi primjenu pronaći i unutar zatvorenih turističkih naselja, kao i za pružanje hitne medicinske pomoći. Pogoni ga 12 rotora koji se ne zakreću, pa letjelica leti poput multirotoskog drona.