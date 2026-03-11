Eksperimentalna letjelica X-76 spaja brzinu mlaznih aviona i agilnost helikoptera

Program SPRINT, u suradnji agencije DARPA i Zapovjedništva za specijalne operacije SAD-a, razvija letjelicu X-76 koja kombinira brzinu leta od 740 km/h s mogućnošću vertikalnog uzlijetanja bez piste

Sandro Vrbanus srijeda, 11. ožujka 2026. u 17:56
📷 DARPA Colie Wertz
DARPA Colie Wertz

Američka agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA) službeno je otkrila naziv i prve skice svoje najnovije eksperimentalne letjelice. Ovaj zrakoplov, nazvan X-76, nastaje u sklopu programa SPRINT (SPeed and Runway INdependent Technologies), a ušao je u fazu izgradnje nakon uspješno završene ključne revizije dizajna. Glavni izvođač radova je tvrtka Bell Textron, a projekt se provodi u suradnji sa Zapovjedništvom za specijalne operacije SAD-a.

Avion i VTOL u jednom

Oznaka X-76 nosi i simboličnu važnost jer koincidira s 250. obljetnicom osnutka Sjedinjenih Američkih Država, referirajući se na revolucionarni duh iz 1776. godine. Primarni cilj programa je, najavljuje DARPA, eliminacija klasičnog kompromisa u vojnom zrakoplovstvu: izbora između brzine zrakoplova s fiksnom geometrijom krila, koji zahtijevaju poletno-sletne piste te s druge strane fleksibilnosti helikoptera koji su sporiji, ali mogu sletjeti na bilo koji teren.

Fokus programa SPRINT trenutačno je na drugoj fazi, započetoj u svibnju 2025. godine, koja obuhvaća proizvodnju, integraciju sustava, sastavljanje i zemaljska testiranja demonstratora X-76. Inženjerski timovi nastoje usavršiti tehnologije koje će omogućiti letjelici postizanje brzine horizontalnog leta veće od 740 km/h. Istodobno, letjelica mora zadržati sposobnost lebdenja u zahtjevnim okruženjima te polijetanja s nepripremljenih površina. Sudeći prema renderima koje su objavili, čini se da će elise rotora biti potpuno sklopive kako ne bi "smetale" pri krstarenju, a rasklapat će se i fazama polijetanja i slijetanja te zakretati po potrebi.

📷 DARPA Colie Wertz
DARPA Colie Wertz

Komentirajući važnost projekta, zapovjednik Ian Higgins, voditelj programa SPRINT u DARPA-i, istaknuo je kako su uzletno-sletne staze predugo bile i prednost i ograničenje. Prema njegovim riječima, X-76 nije samo novi zrakoplov, već alat koji bi trebao omogućiti strateško iznenađenje, brzo pojačanje snaga i hitne intervencije bilo gdje u svijetu, bez ovisnosti o postojećoj infrastrukturi zračnih luka.

Nakon završetka trenutne faze proizvodnje i zemaljskih provjera, program će prijeći u treću fazu. Ona predviđa opsežan program probnih letova koji je planiran za početak 2028. godine. Ti će testovi biti ključni za sazrijevanje tehnologija potrebnih za finalizaciju ovakve "transformerske" letjelice, koja bi trebala spojiti sposobnost vertikalnog uzlijetanja i slijetanja te performanse krstarenja karakteristične za mlazne zrakoplove.

