Novi Air Force One neće u službu prije 2028., trošak premašio 5 milijardi dolara

Američko ratno zrakoplovstvo objavilo je da se prvi od dva nova predsjednička zrakoplova Air Force One, uvelike modificirani Boeing 747‑8 označen kao VC‑25B, sada očekuje u operativnom korištenju tek oko sredine 2028. godine. Riječ je o dodatnom kašnjenju od približno godinu dana u odnosu na prethodnu dinamiku te oko četiri godine u usporedbi s prvotnim ciljem iz 2024. Zbog toga svega neizvjesno je hoće li ti zrakoplovi uopće postati primarni prijevozni alat predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegova drugog mandata, ili će uspjeti tek ceremonijalno se provozati jednim od njih prije nego bude morao napustiti Bijelu kuću.

Iako Trumpov mandat traje do 20. siječnja 2029., isporuka oko sredine 2028. označava tek početak opsežnog procesa ispitivanja, certificiranja, obuke posada i postupnog uvođenja VC‑25B u uporabu uz postojeće predsjedničke zrakoplove. Svako dodatno pomicanje rokova prema kraju 2028. ili u 2029. moglo bi gurnuti rutinsku operativnu uporabu u sljedeću administraciju.

Skupi predsjednički zrakoplovi

Program modernizacije predsjedničke flote sada već premašuje vrijednost od pet milijardi dolara, unatoč fiksnom ugovoru iz 2018., potpisanome s Boeingom na iznos od 3,9 milijardi dolara. Boeing je zbog kašnjenja i poteškoća na projektu već evidentirao više od dvije milijarde dolara gubitaka i otpisa.

Za potrebe programa nabavljena su dva rabljena zrakoplova 747‑8, koja su 2020. godine bila prebačena u Boeingov pogon u San Antoniu na opsežne preinake u predsjedničku konfiguraciju – no, poznati Boeingovi organizacijski problemi, pandemija i cijeli niz problema doveli su do bujanja troškova i odgode rokova. Ovo najnovije odgađanje izravna je posljedica složenih proizvodnih problema u Boeingovim pogonima, uključujući nedostatak kvalificirane radne snage i stroge sigurnosne protokole koji su usporili radove na modifikaciji tih složenih letjelica.

Render budućeg predsjedničkog zrakoplova Boeing

Jedan od ključnih uzroka zastoja leži u specifičnim sigurnosnim zahtjevima poznatim, koji su nužni za sve radnike u kontaktu s predsjedničkim sustavima. Boeing se suočio s ozbiljnim uskim grlima u procesuiranju ovih dozvola, što je dovelo do manjka ovlaštenih mehaničara i tehničara na proizvodnoj liniji. Kako bi ublažili ovaj problem, Ratno zrakoplovstvo i Boeing nedavno su revidirali neke sigurnosne kriterije, no ti potezi nisu uspjeli u potpunosti nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

Novi zrakoplovi oznake VC‑25B, zamišljeni kao "leteća Bijela kuća", s ojačanom strukturom, sustavima samozaštite i sigurnim komunikacijama namijenjeni su ne samo prijevozu, već i upravljanju državom iz zraka, pokaže li se za time potreba u kriznim situacijama. Njihova je oprema u najvećoj mjeri tajnom.

Privremeno rješenje iz Katara

Istodobno, Ratno zrakoplovstvo ubrzava plan privremenog rješenja. Obavit će preinaku zasebnog VIP zrakoplova 747‑8, nekada u vlasništvu katarske kraljevske obitelji, poklonjen Trumpu tijekom ove godine. Taj bi luksuzni mlažnjak trebao biti pretvoren u prijelazni predsjednički zrakoplov, kako bi se za potrebe predsjedničkog prijevoza osigurala rezervna opcija prije negoli novi modeli budu isporučeni.