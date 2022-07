Embraer E2 poletio pogonjen održivim avionskim gorivom

Brazilski proizvođač zrakoplova Embraer u suradnji je s američkim proizvođačem zrakoplovnih motora Pratt & Whitney prošloga tjedna obavio testni let zrakoplova pogonjenog 100% održivim avionskim gorivom (sustainable aviation fuel, SAF). Na zrakoplovu tipa Embraer E195-E2 bila su postavljena dva mlazna motora Pratt & Whitney GTF (geared turbofan engine), od ranije certificirana za let s mješavinom goriva, sačinjenom od 50% održivoga i 50% standardnoga kerozina.

Let bez problema

U ovim testiranjima jedan od motora bio je pogonjen isključivo održivim gorivom, a pokazalo se da je takav rad moguć, bez ikakvih kompromisa u pogledu sigurnosti leta ili performansi zrakoplova. U zračnoj luci u Fort Lauderdaleu obavljeno je dvodnevno testiranje motora u ovoj konfiguraciji na tlu, a nakon toga odrađen je i pokusni let u trajanju od 70 minuta.

Do sada je Embraerov E2, s djelomično održivim gorivom, omogućavao uštede od 25% na emisijama ugljikovog dioksida. Preradom na 100% SAF gorivo, te uštede će se popeti na do 85%, kažu iz Embraera te poručuju da je ovaj zrakoplov potpuno spreman za certificiranje i let na 100% održivim gorivima. Uz smanjenje ispuštanja CO 2 , let s održivim avionskim gorivom smanjit će i emisije dušikovih oksida za do 50%.

SAF gorivo korišteno u ovim testovima tipa je HEFA-SPK (sintetički parafinski kerozin dobiven od hidroprocesiranih estera i masnih kiselina), a dobavljač je World Energy. Taj se tip goriva smatra vodećom alternativom klasičnim avionskim gorivima. Ovakva goriva i motori pogonjeni njima značajan su dio globalne strategije prema kojoj bi avioindustrija do 2050. godine trebala postati neto ugljično neutralna.

U istom smjeru razmišlja i Airbus, koji je sličan pokusni let svojim modelom A380 odradio ovoga ožujka. Embraer je inače aktivan i u elektrifikaciji avionskih pogona, pa su već testirali svoj poljoprivredni avion EMB-203 Ipanema, prerađen na električni pogon.