Jetson isporučio svoju prvu osobnu letjelicu Palmeru Luckeyju

Označavajući početak globalne distribucije i komercijalizacije svojeg izuma, tvrtka za osobno zrakoplovstvo isporučila je prvi eVTOL zrakoplov američkom poduzetniku, osnivaču Oculusa i Andurila

Sandro Vrbanus utorak, 9. rujna 2025. u 15:28

Kompanija Jetson, koja se predstavlja kao pionir u području "osobnog zrakoplovstva", obavila je svoju prvu globalnu isporuku eVTOL letjelice Jetson One. Kao prvi kupac, koji je dobio svoju letjelicu, pompozno je predstavljen poznati poduzetnik i inovator, ali i geek te ljubitelj tehnologije Palmer Luckey, široj javnosti poznat kao osnivač tvrtki Oculus i Anduril Industries.

Ovaj povijesni trenutak prve komercijalne isporuke označava početak globalnog širenja Jetsona i korak naprijed u osobnom zrakoplovstvu, poruka je iz te kompanije. Letjelica Jetson ONE isporučena je u u Kaliforniji, gdje su osnivač i tehnički direktor kompanije Tomasz Patan te njezin izvršni direktor Stephan D’haene osobno pomogli pri otvaranju i provjerama prije leta. Luckey, inače iskusan avijatičar, završio je obuku na tlu za manje od 50 minuta, nakon čega je preuzeo kontrole za svoje prve letove na niskoj visini – o čemu svjedoči i službeni video s primopredaje.

"Budućnost mobilnosti"

"Lansiranje našeg prvog Jetsona One s Palmerom Luckeyjem, vizionarom koji je preoblikovao i potrošačku i obrambenu tehnologiju, u skladu je s onim što Jetson predstavlja: inovaciju, slobodu i budućnost mobilnosti", izjavio je Patan. Dodao je i da je Luckey osobno prvi bio kontaktirao njihovu tvrtku, izrazivši želju za kupnjom letjelice. Isporuka je prvotno bila planirana za početak 2023. godine, no kasnila je, kako kažu iz Jetsona, da bi se sve napravilo ispravno. Skupu igračku za odrasle ovom entuzijastu vjerojatno nije bilo teško pričekati, budući da je sada postao njezinim prvim privatnim vlasnikom u svijetu.

Isporučeni model dio je "Founders Edition" serije, ograničene na samo 100 primjeraka. Temelji se na dvobojnoj karoseriji od ugljičnih vlakana. Uključuje napredne i premium dodatke poput prednjih i stražnjih LED svjetala, kožnih presvlaka, odvojivih baterija s ugrađenim mjeračima i proširenu instrumentnu ploču. Izdanje se dodatno ističe ekskluzivnim dizajnerskim elementima poput crvene linije i numerirane pločice na svakom primjerku.

Jetson One je potpuno električni zrakoplov s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL) dizajniran za rekreacijsku upotrebu, a tvrtka je do sada navodno za njega predbilježila više od 500 kupaca. Prvi put je javnosti predstavljen kao koncept 2021. godine. Uz dodatne isporuke planirane diljem SAD-a i Europe, Jetson najavljuje da će ubrzati svoj put prema budućnosti u kojoj bi letenje moglo postati dostupno poput vožnje cestom.

Tvrtku Jetson osnovali su Tomasz Patan i Peter Ternström u Poljskoj u listopadu 2017. godine. Nakon osnivanja u Poljskoj, tvrtka je bila preselila svoje sjedište u Švedsku, no 2022. novi su dom našli u Italiji, smjestivši se u istraživačko-razvojni i proizvodni pogon u Arezzu (Toskana). Budući da Sjedinjene Američke Države predstavljaju važno tržište za njih, osnovali su i podružnicu u Palo Altu u Kaliforniji.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi