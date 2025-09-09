Jetson isporučio svoju prvu osobnu letjelicu Palmeru Luckeyju

Kompanija Jetson, koja se predstavlja kao pionir u području "osobnog zrakoplovstva", obavila je svoju prvu globalnu isporuku eVTOL letjelice Jetson One. Kao prvi kupac, koji je dobio svoju letjelicu, pompozno je predstavljen poznati poduzetnik i inovator, ali i geek te ljubitelj tehnologije Palmer Luckey, široj javnosti poznat kao osnivač tvrtki Oculus i Anduril Industries.

Ovaj povijesni trenutak prve komercijalne isporuke označava početak globalnog širenja Jetsona i korak naprijed u osobnom zrakoplovstvu, poruka je iz te kompanije. Letjelica Jetson ONE isporučena je u u Kaliforniji, gdje su osnivač i tehnički direktor kompanije Tomasz Patan te njezin izvršni direktor Stephan D’haene osobno pomogli pri otvaranju i provjerama prije leta. Luckey, inače iskusan avijatičar, završio je obuku na tlu za manje od 50 minuta, nakon čega je preuzeo kontrole za svoje prve letove na niskoj visini – o čemu svjedoči i službeni video s primopredaje.

"Budućnost mobilnosti"

"Lansiranje našeg prvog Jetsona One s Palmerom Luckeyjem, vizionarom koji je preoblikovao i potrošačku i obrambenu tehnologiju, u skladu je s onim što Jetson predstavlja: inovaciju, slobodu i budućnost mobilnosti", izjavio je Patan. Dodao je i da je Luckey osobno prvi bio kontaktirao njihovu tvrtku, izrazivši želju za kupnjom letjelice. Isporuka je prvotno bila planirana za početak 2023. godine, no kasnila je, kako kažu iz Jetsona, da bi se sve napravilo ispravno. Skupu igračku za odrasle ovom entuzijastu vjerojatno nije bilo teško pričekati, budući da je sada postao njezinim prvim privatnim vlasnikom u svijetu.

Isporučeni model dio je "Founders Edition" serije, ograničene na samo 100 primjeraka. Temelji se na dvobojnoj karoseriji od ugljičnih vlakana. Uključuje napredne i premium dodatke poput prednjih i stražnjih LED svjetala, kožnih presvlaka, odvojivih baterija s ugrađenim mjeračima i proširenu instrumentnu ploču. Izdanje se dodatno ističe ekskluzivnim dizajnerskim elementima poput crvene linije i numerirane pločice na svakom primjerku.

Jetson One je potpuno električni zrakoplov s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL) dizajniran za rekreacijsku upotrebu, a tvrtka je do sada navodno za njega predbilježila više od 500 kupaca. Prvi put je javnosti predstavljen kao koncept 2021. godine. Uz dodatne isporuke planirane diljem SAD-a i Europe, Jetson najavljuje da će ubrzati svoj put prema budućnosti u kojoj bi letenje moglo postati dostupno poput vožnje cestom.

Tvrtku Jetson osnovali su Tomasz Patan i Peter Ternström u Poljskoj u listopadu 2017. godine. Nakon osnivanja u Poljskoj, tvrtka je bila preselila svoje sjedište u Švedsku, no 2022. novi su dom našli u Italiji, smjestivši se u istraživačko-razvojni i proizvodni pogon u Arezzu (Toskana). Budući da Sjedinjene Američke Države predstavljaju važno tržište za njih, osnovali su i podružnicu u Palo Altu u Kaliforniji.