Ogroman problem za svjetsku avioindustriju - Rusi imaju skoro tisuću zrakoplova kupljenih na leasing

Rusija se trenutačno, kako znamo, nalazi pod strogim sankcijama SAD-a i Europske unije, političke i vojne napetosti su na vrhuncu, zračni prostor većeg dijela zapadnog svijeta zatvoren je za ruske zrakoplove, a brojni letovi se otkazuju. Tek što je započeo oporavak avioindustrije od neviđenog pada prometa izazvanog koronakrizom, vlasnici zrakoplova i prijevoznici našli su se pred novim izazovom: kako vratiti svoje putničke avione iz Rusije prije nego na snagu stupe dodatne sankcije.

Avioni vrijedni 12 milijardi dolara "zapeli" u Rusiji

Kako prenosi Airways Magazine, krajem ožujka istječe rok za raskid svih poslovnih ugovora koje američke i europske leasing kuće imaju s ruskim avioprijevoznicima, a takvih je ugovora mnogo. Prema službenim podacima u Rusiji postoji 980 putničkih zrakoplova, od kojih je 777 nabavljeno putem dugoročnog leasinga, a 515 od toga ugovoreno je s leasing kućama izvan Rusije. Više od polovice "ruskih" zrakoplova, dakle, u ovom trenutku nije njihovo i trebali bi biti vraćeni vlasnicima diljem svijeta. Ukupna im se vrijednost procjenjuje na 12 milijardi dolara.

Rusko ministarstvo prometa ovoga je tjedna najavilo i mogućnost nacionalizacije svih zrakoplova koje trenutačno putem leasinga unajmljuje državni prijevoznih Aeroflot, kako bi spriječili propast kompanije. Ne treba niti spominjati kolike bi to gubitke stvorilo vlasnicima zrakoplova, a vjerojatno bi izazvalo i dodatne sankcije usmjerene izravno prema Aeroflotu. Ruski prijevoznik i dalje, prema službenim podacima dostavljenima burzi vrijednosnica, vjeruje kako će moći nastaviti s radom unatoč tomu što više ne smiju letjeti u EU, Kanadu ili SAD. Tri četvrtine njihovih letova su, naime, na domaćim rutama unutar Ruske Federacije.

Kamo s tolikim zrakoplovima?

Ne bude li, dakle, nacionalizacije, sva je prilika da će inozemni vlasnici zrakoplova svoju flotu željeti izvući iz Rusije, budući da ih ruski zakupci neće moći plaćati (Rusija je izbačena iz sustava SWIFT, a ugovori su pretežno u dolarima). Bit će to logistički vrlo kompliciran zadatak – zrakoplovi iz Rusije ne smiju letjeti iznad mnogih zemalja, europske posade ne smiju u Rusiju, a ruske ne smiju u EU.

Čak i da dobiju posebne dozvole, vratiti više stotina zrakoplova u preostala tri tjedna čini se operativno gotovo nemogućim – repatrijacija zrakoplova inače se planira godinama unaprijed, piše New York Times, i to u uvjetima kada nema rata, sankcija i drugih prepreka. I u normalnim situacijama povratka aviona iz leasinga, sa zakupcem koji surađuje, nije rijetkost da se zrakoplov vrati s motorima ili drugim dijelovima s kojima nije dan u zakup, već su naknadno promijenjeni. U slučaju kada leasing kuća otkaže ugovor, zakupac više ne mora niti servisirati zrakoplov, pa će on ostati na zemlji i propadati.

Sve i da se repatrijacija stotina aviona nekako i provede, postavljaju se nova pitanja. Kamo će svi ti zrakoplovi sletjeti, gdje će biti parkirani i hoće li ih se moći dati u najam drugim kompanijama? Priljev više stotina zrakoplova na tržište bi pak značajno srušio cijene leasinga u cijelom svijetu.

Sankcije i napetosti dodatno pogoršavaju situaciju te stvaraju dodatne očekivane gubitke vlasnicima zrakoplova, a za sada rješenje nije na vidiku – velike kompanije trenutačno čekaju rasplet situacije i nadaju se da rat neće dugo trajati.