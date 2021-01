Problematični Boeing 737 Max vraća se na europsko nebo

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EASA, jučer je objavila kako je ponovno odobrila za korištenje putnički model zrakoplova Boeing 737 Max. Ovaj je model prizemljen već 22 mjeseca, nakon što su dva primjerka (Lion Air 29. listopada 2018. i Ethiopian Airlines 10. ožujka 2019.) pala i uzrokovala smrt 346 putnika i članova posade. Sada EASA kaže kako aviokompanije ponovno smiju koristiti ovaj tip zrakoplova, ali pod određenim uvjetima.

Agencija je navela kako je za sigurno ponovno letenje Boeingom 737 Max potrebno primijeniti paket softverskih nadogradnji, preraditi električne instalacije, provoditi detaljne kontrole te nadograditi korisničke priručnike i proces obuke pilota – sve kako bi se ovaj zrakoplov mogao smatrati sigurnim za let. Direktor EASA-e Patrick Ky napomenuo je kako je revizija sigurnosti Boeinga 737 Max načinjena neovisno od proizvođača i američke agencije FAA, koja je zrakoplov ponovno certificirala u studenome prošle godine.

Beoing će, neovisno o ovome, morati žrtvama i kompanijama koje su kupile ovaj model zrakoplova, isplatiti ukupno 2,5 milijarde dolara odštete, kako je nedavno objavljeno. Istodobno s EASA-om, ovaj model ponovno je sigurnim proglasila i britanska Agencija za civilno zrakoplovstvo (CAA).

MCAS zakrpan

Kao osnovni uzrok nesreća identificiran je sporni softver MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) koji je imao zadatak olakšati pilotima upravljanje avionom.

Međutim, on se oslanjao na podatke sa samo jednog senzora napadnog kuta, a u slučajevima kada bi taj senzor zakazao MCAS se uključivao i "gurao" nos zrakoplova prema dolje. To je dovelo do potpunog gubitka kontrole nad njime, a kako piloti nisu bili dovoljno informirani o tom sustavu, nisu imali niti mogućnost ispravljanja putanje ili isključivanja MCAS-a u ovoj situaciji.

Softver MCAS u međuvremenu je zakrpan, piloti su o njemu dodatno educirani (ili će tek biti), a u njihove trening materijale i priručnike bit će dodane i detaljne informacije o ponašanju MCAS-a.