Ryanair odredio konačni datum za potpunu digitalizaciju ukrcajne dokumentacije

Irska zrakoplovna tvrtka potvrdila je 12. studenoga kao datum za potpuni prelazak na digitalni proces prijava putnika, čime se napušta opcija ispisivanja papirnatih verzija ukrcajnih propusnica

Sandro Vrbanus subota, 27. rujna 2025. u 00:08

Niskotarifna zrakoplovna tvrtka Ryanair potvrdila je da će od srijede, 12. studenog, u potpunosti prijeći na korištenje digitalnih ukrcajnih propusnica. Odluka o pomicanju datuma s prvotno planiranog svibnja ove godine, pa potom i 3. studenog, donesena je kako bi se osigurala jednostavna tranzicija za korisnike u manje prometnom razdoblju nakon školskih praznika, poručeno je.

Potpuna digitalizacija ukrcaja

Ovaj potez Ryanaira znači da njihovi putnici od navedenog datuma više neće imati mogućnost preuzimanja i ispisivanja fizičke, papirnate ukrcajne propusnice (boarding passa). Umjesto toga, prilikom prijave na let bit će nužno koristiti digitalnu propusnicu generiranu unutar službene aplikacije myRyanair kako bi se putnici ukrcali na svoj let.

Prelazak na isključivo digitalne propusnice predstavlja dodatni korak u sklopu opsežne digitalne transformacije Ryanaira. Kompanija je već prethodno implementirala niz novih značajki i inicijativa unutar svoje aplikacije s ciljem poboljšanja usluge, kao što su naručivanje hrane u samom zrakoplovu te pružanje podataka o letu i kašnjenjima u stvarnom vremenu, što se također obavlja putem njihove aplikacije. Navedene promjene dio su šire strategije koja za cilj ima, kako kažu, "unaprijediti cjelokupno iskustvo putovanja za više od 206 milijuna putnika" tog avioprijevoznika.

Do sada, ako ste putovali Ryanairom i željeli se prijaviti na let na šalteru u zračnoj luci, bi vas koštalo čak 55 eura, pa će ovim potezom ta naknada za prijavu biti ukinuta. Međutim, isključivo digitalan način prijave značit će i da će svi putnici pri ukrcavanju morati propusnice pokazati na mobitelu, jer se fizičke karte također više neće izdavati niti će se priznavati one ispisane kod kuće.

Nedavno je Ryanair, što je neobično za njih, povukao i jedan potez koji putnicima olakšava pakiranje. Od 4. rujna, naime, povećali su maksimalnu veličinu ručne prtljage na 40 x 30 x 20 centimetara, što je po volumenu 33% više od EU standarda. Takva prtljaga besplatna je za njihove putnike, pod uvjetom da ne prelazi navedene dimenzije, odnosno da se može smjestiti ispod sjedala u kabini.



