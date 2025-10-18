U Abu Dhabiju se moguće vjenčati putem – aplikacije

Abu Dhabi je od ovoga mjeseca uveo novu uslugu koja omogućuje sklapanje braka u potpunosti putem pametnog telefona. Sudbonosno "da" moguće je izreći, ili bolje rečeno kliknuti, korištenjem vladine superaplikacije TAMM. Korisnici u njoj mogu obaviti cjelokupan proces, od provjere identiteta, rezervacije matičara, pa sve do održavanja virtualne ceremonije – sve izravno s mobilnog uređaja. Cijeli se postupak navodno može završiti unutar jednog dana.

Usluga, koju nadzire sudska vlast Abu Dhabija, dostupna je građanima Ujedinjenih Arapskih Emirata, rezidentima, ali i posjetiteljima. Cijena iznosi približno 186 eura. Za dodatnih 70 eura dostupan je i ovjereni digitalni vjenčani list, valjan za korištenje izvan UAE.

Digitalizacija javnih usluga﻿

Nova usluga dio je projekta u kojem se ulažu milijarde u tehnologiju, a s ciljem poboljšanja kvalitete života. "Zašto biste u 2025. godini morali ići u zgradu kako biste se potpisali u registar? To je vrlo zastarjelo", izjavio je Byron James, partner u pravnoj tvrtki Expatriate Law. Za Jamesa, čiji je klijent iz Abu Dhabija primjerice finalizirao razvod putem video veze iz prve klase zrakoplova, vjenčanja putem aplikacije TAMM predstavljaju "vrlo logičan sljedeći korak", prenosi portal Semafor.

Aplikacija TAMM, čije ime na arapskom znači "smatrajte riješenim", nudi više od 1.100 usluga za svojih 3,6 milijuna korisnika. Ona objedinjuje rad preko 40 vladinih ministarstava, kao i korisničke račune za usluge poput opskrbe električnom energijom i pristupa Internetu, sve na jednoj platformi – dakle, nešto kao naši e-Građani, ali čini se sveobuhvatnije. U sklopu trogodišnje digitalne strategije Abu Dhabi će uložiti oko 3 milijarde eura s ciljem automatizacije baš svih vladinih usluga do 2027. godine.

Ipak nisu prvi

Iako je potpuno online usluga vjenčanja prva takve vrste u regiji, nije prva u svijetu. Američka savezna država Utah i Ukrajina već su uvele nešto slično: u Utahu je taj potez pomogao u rješavanju ograničenja tijekom pandemije bolesti COVID-19, dok je u Ukrajini usluga postala popularna među parovima razdvojenim ratom. No, za ovu opciju u Emiratima vjerojatnije je da će biti zanimljiva ne samo građanima nego i turistima, koji bi mogli svoj brak ozakoniti upravo na nekoj tamošnjoj atraktivnoj lokaciji.