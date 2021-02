Španjolci će turiste u svemir slati helijskim balonima. A to je puno jeftinija alternativa SpaceX-u

Španjolska tvrtka Zero 2 Infinity nudi turistima izlete na prag svemira kako bi pogledali Zemlju odozgo, a sve iz udobnosti male kapsule Bloon.

Bloon

Do četiri putnika moći će vidjeti naš plavi planet odozgo tijekom petosatnog putovanja na maksimalnoj nadmorskoj visini od 40 kilometara. Za usporedbu, komercijalni zrakoplovi lete približno 10 kilometara iznad zemlje.

U svemir za 130.000 dolara po osobi

Helijski balon s kapsulom Bloon Zero 2 Infinity podizat će se najvjerojatnije iz Španjolske, ali detalji još uvijek nisu poznati. Za uzgon balona i plutanje nebesima ne trebaju ni skupe rakete niti brojne moderne tehnologije pa bi takvi letovi trebali biti puno jeftiniji od klasičnih. Španjolska tvrtka troškove putovanja namjerava zaokružiti na 130.000 dolara po putniku.

Za čewtiri putnika brinut će se dva pilota (Zero2Infinity)

Sustavom će upravljati dva pilota, a ugrađeni padobran jamčit će nježno jednosatno spuštanje na Zemlju. Ovisno o vjetrovima, čahura s putnicima trebala bi sigurno aterirati u krugu od 300 km od mjesta lansiranja.

Zadnja testiranja još ove godine

Zasad se ne zna kad će prvi putnici krenuti put neba; završna profesionalna testiranja zakazana su za drugi dio godine. Još 2012. Zero 2 Infinity je testirao balon s humanoidnim robotom. Lansiran je na 36 kilometra visine, da bi se u ponovljenom testu 2017. balon uspeo još više: 40 kilometara u zrak.

Tvrtku Zero 2 Infinity vodi Jose Mariano Lopez-Urdiales, fantast koji se desetljećima bavi idejom da se balon punjen helijem pošalje do granica svemira. On je najveći protukandidat Elonu Musku iz SpaceX-a i Richardu Bransonu iz Virgin Galactica.