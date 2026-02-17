Nizozemac slučajno dobio pristup tajnim policijskim dokumentima pa završio u lisicama

Nakon što mu je policija zabunom poslala link za preuzimanje umjesto za slanje podataka, 40-godišnjak je uhićen jer je odbio izbrisati povjerljive dokumente dobivene greškom

Sandro Vrbanus utorak, 17. veljače 2026. u 11:02
Ilustracija 📷 Politie Nederland
Ilustracija Politie Nederland

U četvrtak, 12. veljače, policija je u nizozemskom gradu Ridderkerku uhitila 40-godišnjeg muškarca pod optužbom za računalno hakiranje. Ne bi to bilo ništa neobično da je riječ o opasnom hakeru, no ovdje se radi o nečemu sasvim drugačijem – zabuni koja je u konačnici, spletom neobičnih okolnosti, završila uhićenjem.

Komedija zabune

Cijela je priča započela kada je osumnjičenik kontaktirao policiju tvrdeći da posjeduje određene materijale relevantne za jednu njihovu istragu. Službenik koji je stupio u kontakt s njim namjeravao mu je poslati poveznicu za uploadanje tih materijala, no pogriješio je i poslao mu poveznicu za preuzimanje određenih policijskih tajnih dokumenata, nepovezanih s njegovim slučajem.

Ta pogreška policijskog službenika omogućila je muškarcu pristup povjerljivim dokumentima koje on ne smije vidjeti niti posjedovati. Umjesto da prijavi pogrešku ili odustane od downloada, muškarac je odlučio iskoristiti dodijeljeni mu pristup i preuzeti datoteke na svoje uređaje. Policija sada u svojem priopćenju ističe kako je primatelj mogao razumno pretpostaviti da mu takvi podaci nisu namijenjeni.

Nije pametno ucjenjivati policiju

Nakon što je uočen propust, policijski su službenici izdali nalog muškarcu da odmah prestane s preuzimanjem i obriše sve sporne dokumente. Međutim, on je to odbio učiniti, uvjetujući povrat i brisanje datoteka protuuslugom, navodeći da će surađivati samo ako zauzvrat "nešto dobije". Takav postupak policija je okarakterizirala kao osnovu za uhićenje radi sprječavanja daljnjeg širenja osjetljivih informacija.

Znatiželjni je Nizozemac potom nešto zaista i "dobio" na temelju ucjene: uslijedio je pretres njegovog doma, zaplijenjeni su mu svi uređaji za pohranu podataka kako bi se povjerljivi spisi osigurali i spriječila njihova eventualna daljnja distribucija, a on je uhićen.

Policija je dodatno prijavila povredu sigurnosti podataka i pokrenula internu istragu o okolnostima koje su dovele do slanja pogrešne poveznice. Prema trenutnim saznanjima, nema indikacija da su povjerljivi dokumenti distribuirani dalje od osumnjičenika. Ipak, napominju da svjesno preuzimanje materijala za koje osoba zna da joj nisu namijenjeni, unatoč izravnim upozorenjima policije, može predstavljati kazneno djelo računalnog hakiranja ili neovlaštenog pristupa. Istraga protiv 40-godišnjaka i dalje je u tijeku.

